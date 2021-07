Lulu (7): Nach dem Training geht die Hündin locker an der Leine

Oranienburg

Als 2012 in Jana Rolle der Wunsch reifte, einen Hund haben zu wollen, da wusste sie: „Es musste ein großer Hund sein, mit so kleinen Fußhupen kann ich nichts anfangen“, erzählt sie mit einem Schmunzeln. Fündig wurde sie später bei einer Züchterin in Flatow. „Ich habe mich sofort in die Rasse verliebt“, erinnert sich die 48-jährige Oranienburgerin. Es handelte sich um Rhodesian-Ridgeback-Hunde. Im April 2014 kam der Welpe, inzwischen lebt Nabila Msasi Ambibas Lulu – genannt: Lulu – seit sieben Jahren bei Familie Rolle in Oranienburg.

Und klar war: Der Hund muss gehorchen. „Ich habe versucht, Erziehung walten zu lassen, ich bin aber schnell an meine Grenzen gestoßen. Die Rasse braucht eine konsequente Hand. Ich wusste aber nicht, was für Konsequenzen damit gemeint waren.“ Jana Rolle bekam die Empfehlung, sich an Astrid Braun zu wenden. Bei der Groß-Ziethenerin ging sie mit Lulu zum Alltagstraining. Das fand auf dem Gelände des Hundesportvereins Kremmen/Schwante statt. „Da habe ich gelernt, wie man einen Hund führt.“ Die Welpenschule habe dafür nicht ausgereicht. Beim Hundesportverein kam Jana Rolle auch zum ersten Mal mit dem Hundesport Rally Obedience in Kontakt. „Eine schöne Sache.“ Die Kommunikation zwischen Hund und Mensch sei dabei ein sehr wichtiger Bestandteil. „Man wird zum Team.“

Hündin Lulu, eine Rhodesian-Ridgeback-Hündin. Quelle: Robert Tiesler

Das regelmäßige Training habe dazu geführt, dass es Lulu und ihr Frauchen im Alltag sehr viel einfacher haben. So laufe der Hund jetzt locker an der Leine. „Und ich sehe körperlich, wie der Hund auf Stress reagiert.“ Sieht sie, dass Lulu angespannt ist, dann gehe sie zur Seite. „Man lastet den Hund auch kopfmäßig besser aus.“ Sie blieb dabei und hat inzwischen auch an vielen Prüfungen teilgenommen. „Ich habe Hundesportblut geweckt“, erzählt sie und schmunzelt wieder. Sie machte mit Lulu eine Begleithundeprüfung, „die man braucht, um andere Sportarten machen zu können.“

Inzwischen ist Lulu bei den Wettbewerben in der höchsten Klasse angekommen. „Es gibt eine Beginnerklasse.“ Man beginnt den Parcours, der in vier Minuten bewältigt werden muss, mit 100 Punkten. Davon werden Fehlerpunkte abgezogen. Bleiben am Ende zwischen 90 und 100 Punkte übrig, sei das vorzüglich, und wenn man das erreiche, erreiche man die nächsthöhere Klasse. „Coronabedingt hat allerdings in letzter Zeit vieles nicht stattgefunden.“ Deshalb sei sie dankbar, dass sie auf dem Vereinsgelände in Kremmen trainieren könne. Mehr noch: Voraussichtlich im Herbst startet sie mit einer eigenen Rally-Obedience-Gruppe. „Ich finde es schön, mein Wissen weiterzugeben“, sagt Jana Rolle.

Jana Rolle aus Oranienburg mit Lulu. Quelle: Robert Tiesler

Macht so was eigentlich auch den Hunden Spaß? „Hunde sind sehr aufmerksam, die gucken einen an, laufen locker mit.“ Ridgebacks könnten sehr stur sein, wenn sie keine Lust auf eine Aktion haben. Hundesport ist übrigens keine langwierige Sache – das dauert keine Stunde. „Man kann sehen, wie schnell sie mit dem Kopf ermüden“, erzählt Jana Rolle. Man könne eine Viertelstunde mit den Hunden trainieren, „dann brauchen sie auch mal eine Pause.“ Das sei auch nicht vergleichbar mit einem Waldspaziergang, der eine Stunde oder länger dauern könne.. „Das ist was anderes, als wenn er mit dem Kopf arbeiten muss.“ Bei einem Turnier seien vier Minuten für den Parcours vorgesehen, „wir brauchen meistens drei, aber danach sind sie platt.“

Die Coronazeit, bei der man nicht viele Kontakte hatte, habe sie mit Lulu gut überstanden, sagt Jana Rolle. „Mit dem Hund muss man bei Wind und Wetter raus. Man muss sich kümmern.“ Wenn sie gestresst von der Arbeit komme, sei es für sie zudem eine Entspannung, wenn sie danach mit dem Hund im Wald unterwegs sein könne. „Der Hund merkt auch die Gefühlslage des Menschen. Sie kuscheln, wenn es einem nicht so gut geht.“ Lulu sei ein Familienmitglied, das sie nicht mehr missen möchte.

Lulu ist jetzt sieben. Große Hunde werden in der Regel um die zehn Jahre alt. „Aber es gibt auch Ridgebacks, die wurden 14 Jahre alt.“ Und auch sie selbst sei durch den Hund fitter geworden. „Man muss ja mit ihr morgens, mittags, abends raus.“ Das übernehme aber auch ihr Mann. „Man versumpft nicht auf der Couch.“

Beim Hundesportverein Kremmen/Schwante will Jana Rolle bald einen Rally-Obedience-Kurs anbieten. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Parcours und Gehorsamkeitsübungen, dort ist Präzision und Tempo zugleich gefragt.

Voraussichtlich ab September findet der Kurs mittwochs um 17 Uhr auf dem Gelände An der Linde (verlängerte Lindenweg in Schwante) statt. Anmeldung bei Astrid Braun unter 0172/3900950.

Von Robert Tiesler