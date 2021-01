Lungenheilstätte Grabowsee: Ausschuss befürwortet Wechsel des Vorhabenträgers

Friedrichsthal/Schmachtenhagen

Der Weg ist frei für den nächsten Schritt am Grabowsee: Der Bauausschuss empfahl den Stadtverordneten in seiner Sitzung am Mittwochabend, dem Wechsel des Vorhabenträgers für den Ausbau von mindestens 140 Wohnungen im Altbestand der ehemaligen Lungenheilstätte zuzustimmen. In der Debatte wurden angesichts der bislang verstrichenen Zeit Zweifel daran laut, dass die „Gratus Immobilien AG“ als neue Eigentümerin das Vorhaben ernsthaft weiter betreibt. Dadurch würden Wohnbaupotenziale blockiert, die auch anderen Ortsteilen zugute kommen könnten. Zwei Herzen würden deshalb in Ihrer Brust schlagen, sagte Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel (FWO). Andererseits solle es in dem Objekt endlich vorangehen.

Nach den Worten von Gratus-Vorstand Nicolas Gesch handelt es sich bei dem Eigentümerwechsel um eine rein formalrechtliche Angelegenheit. Die Vorgängergesellschaft sei liquidiert worden. Um einen Neuanfang zu machen, sei der Gesellschaftswechsel vorgenommen worden. Gesch beteuerte im Ausschuss, dass ihm das Vorhaben sehr am Herzen liegt. Rund 30 Millionen Euro sollen investiert werden. Daraufhin befürworteten die Ausschussmitglieder mit deutlicher Mehrheit den Wechsel des Vorhabenträgers.

Erschließung der kompletten Strecke gefordert

Katrin Kittel drückte in der Debatte die klare Erwartung aus, dass bei der Erschließung wegen des desolaten Straßenzustandes die komplette 3,4 Kilometer lange Strecke bis zur Schmachtenhagener Dorfstraße ausgebaut wird. Nicolas Gesch hatte zuvor mitgeteilt, dass laut jetziger Planung lediglich die 2,1 Kilometer Straße bis zum Ortsrand erneuert würden, wofür Kosten von rund 1,1 Millionen Euro eingeplant seien. Für die sozialen Folgekosten sei eine weitere Million Euro vorgesehen. Dafür müsse eine Bürgschaft oder eine Vorauszahlung bei der Stadt hinterlegt werden. Christian Kielczynski hatte seitens er Stadt erklärt, wie der Investor seine Finanzkraft nachweist. Aus Datenschutzgründen wurden seine Ausführungen jedoch nicht im Livestream übertragen.

Von Helge Treichel