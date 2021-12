Oranienburg

„Ich bin wirklich überglücklich und das ist eine tolle Überraschung so kurz vor dem Weihnachtsfest“, sprudelt es aus Nicole Müller heraus, während sich die 36-Jährige einen passenden Weihnachtsbaum aussucht. Die aus Birkenwerder stammende Mutter eines neunjährigen Jungen war am Freitagvormittag eine von vier glücklichen Menschen, die von der Märkischen Allgemeinen Zeitung einen Tannenbaum geschenkt bekommen haben im Rahmen der MAZ-Weihnachtsaktion.

Mitarbeiter des B & M Pflanzenparadieses aus Oranienburg verpackte die Bäume vor Ort. Quelle: Robert Roeske

„Wir feiern ganz klassisch im kleinen Rahmen mit der Familie zusammen, Heiligabend gibt es Würstchen und Kartoffelsalat. Den Baum schmücken wir am 24. und dann eher bunt“, berichtet Müller. Endgültig strahlten die Augen bei der alleinerziehenden Mutter, als ihr Turm-Geschäftsführer Kay Duberow noch einen Gutschein für das Erlebnisbad überreichte. In Zusammenarbeit mit der MAZ und der Oranienburger Turm-Erlebniscity wurden vier Familien am Freitag im B & M Pflanzenparadies vor der Erlebniscity mit einem Weihnachtsbaum bedacht. Dabei sollten vor allem Familien bedacht werden, denen es nicht immer so leicht im Leben ergeht.

Jenny Schumann (l.) hatte bislang nur künstliche Weihnachtsbäume. Quelle: Knut Hagedorn

Groß war am Freitag auch die Überraschung bei Jenny Schumann aus Oranienburg. Die 32-Jährige wurde von ihrer Mutter zur Turm-Erlebniscity gelockt. „Sie meinte nur ich soll da mal gegen 9 Uhr hinfahren, es erwartet mich eine Überraschung.“ Die junge Frau sitzt seit fünf Jahren im Rollstuhl, eine Rückenmarkserkrankung veränderte schlagartig ihr Leben. „Das Leben muss immer weitergehen. Ich freue mich sehr über die Überraschung Wir haben sonst immer einen künstlichen Baum gehabt zum Weihnachtsfest, dazu wird es Gans und Ente geben“, so die 32-Jährige.

Dana Jankowski freute sich mit Turm-Maskottchen „Falko“. Quelle: Robert Roeske

Glücklich zeigte sich auch Dana Jankowski. Die 47-Jährige hatte sich bei der MAZ gemeldet, um einen Weihnachtsbaum für ihre Nicht Julia zu bekommen. „Sie ist eine junge Mutter von drei Kindern, frisch getrennt von Ihrem Partner und muss zum Ende des Jahres ihre alte Wohnung übergeben. Sie ist als Teilzeitkraft in der Pflege tätig. Mehr Arbeitsstunden sind nicht möglich, da sie wöchentlich Arzttermine mit ihren Kindern wahrnehmen muss. Sie ist eine Kämpferin und ich habe großen Respekt vor dem, was sie seit Jahren leistet und wie sie jeden Tag für sich und ihre Familie kämpft. Natürlich ist das Geld immer knapp bei ihr.“ Aus diesem Grund freute sich Dana Jankowski sehr, ihrer Nichte mit dem Weihnachtsbaum und dem Turm-Gutschein einen große Freude bereiten zu können.

Katja Trölenberg überrascht mit dem Baum ihre Nichte. Quelle: Robert Roeske

Einem lieben Menschen eine Freude bereiten möchte auch Katja Trölenberg. „Wir werden diesen Baum unserer Nichte Jeni schenken. Sie ist alleinerziehende Mama von einer 5-jährigen Tochter und hat es absolut nicht leicht gerade. Sie ist erst aus Schleswig-Holstein zurück nach Oberhavel gezogen, um hier bei ihrer Familie wieder zu sein. Sie selber ist bei uns groß geworden.“ Auch bei den Trölenbergs wird Weihnachten groß geschrieben und Tradition gepflegt. „Weihnachten ist für uns alle eine besinnliche Zeit. Wir schmücken den Baum gemeinsam, malen selbst die Kugeln an. Die Krone darf dann natürlich die jüngste im Bunde auf den Baum setzen“, so Katja Trölenberg.

Turm-Geschäftsführer Kay Duberow (l.) und Marketingmitarbeiter Marco Jennrich. Quelle: Robert Roeske

Auch für die Mitarbeiter der Oranienburger Turm-Erlebniscity ist das bevorstehende Weihnachtsfest ein Fest der Liebe und Glückseligkeit, wo Traditionen hochgehalten werden. „Ich selbst habe noch keinen Weihnachtsbaum, wir holen aber noch einen die Tage. Für uns ist es eine wichtige Tradition und mein zwölfjähriger Sohn hat schon gefragt, wann wir endlich einen holen“, berichtet Turm-Geschäftsführer Kay Duberow. Auch Marketingmitarbeiter Marco Jennrich freut sich schon auf die besinnliche Weihnachtszeit. „Wir haben schon einen Baum und ihn diesmal ganz klassisch nur in weiß geschmückt. Für uns alle ist Weihnachten die Zeit zum entspannen und runterkommen.“

Von Knut Hagedorn