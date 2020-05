Brandt Gravuren: Bei ihm gibt es die Pokale für Siegertypen

Oranienburg

Sie glänzen golden und silbern, haben die schönsten Verzierungen und für viele eine große Bedeutung – Pokale. Auch an den anderen Produkten der Firma Brandt Gravuren aus Oranienburg ist sicherlich jeder Oberhaveler schon einmal vorbeigekommen. Inhaber des Traditionsunternehmens ist seit 24 Jahren Frank Mewes (62). „In der Firma tätig bin ich allerdings schon seit 30 Jahren“, erzählt er. Die Corona-Krise sorgte vor allem beim Verkauf von Pokalen und Medaillen für einen Umsatzeinbruch. „Die Sportvereine standen still, Veranstaltungen fanden nicht statt. Daher war der Bedarf nach diesen Produkten natürlich geringer“, erklärt Mewes weiter. Beschweren will er sich über mangelnde Aufträge aber dennoch nicht. „Unser Hauptaufgabengebiet liegt in der Fahrzeugbeschriftung und der Beschriftung von Werbetafeln“, erklärt der 62-Jährige. Zahlreiche Firmen aus der Region schwören auf die Zusammenarbeit. Außerdem kümmern sich zwei Mitarbeiter ausschließlich um den Bereich Textildruck. „Wir beflocken Trikots, aber auch Arbeitskleidung“, erläutert er.

Großer Fan des TuS 1896 Sachsenhausen

Insgesamt sind fünf Mitarbeiter bei ihm beschäftigt, dazu kommt noch ein Azubi im zweiten Lehrjahr. „Er erlernt bei uns den Beruf des Mediengestalters.“ Auch nach vielen Jahren Berufserfahrung gibt es noch Besonderheiten für den Geschäftsführer. „Große, aufwendige Wanderpokale sind schon noch etwas ganz Besonderes“, sagt er. Doch auch für die kleinen Dinge haben Mewes und seine Mitstreiter ein Händchen. „Wir drucken auch Aufkleber und Prüfplaketten, etwa für Container und elektrische Anlagen“, gibt er einen Einblick in das Arbeitsgeschehen. Außerdem ist Mewes selbst großer Fan des TuS 1896 Sachsenhausen. „Ich habe dort selbst schon als kleiner Junge Fußball gespielt“, erklärt er sein jahrelanges Engagement als Sponsor für den Verein.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Stefanie Fechner