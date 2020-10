MAZ-Newsblog: Alles zur A10-Megavollsperrung im November

Vom 8. bis 11. November 2020 und damit auch an drei Werktagen wird der nördliche Berliner Ring zwischen Oranienburg und Pankow wegen Baumaßnahmen vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden in dieser Zeit starke Nerven brauchen. Alle Informationen zur Megavollsperrung der A10 sammeln wir in unserem Newsblog.