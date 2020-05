MAZ-Radtour 2020 – Tag 4: Plädoyer zum Entdecken heimatlicher Gefilde

Oranienburg

Fünf MAZ-Leser beteiligen sich an der vierten Etappe der MAZ-Radtour 2020, die von Oranienburg über Bärenklau, Vehlefanz, Schwante und Amalienfelde nach Kremmen führt. Zurück geht es am Donnerstag über Verlorenort, Hohenbruch, Teerofen und Sachsenhausen. Auch diesmal kann der Rundkurs mit den angegebenen Wunschorten nicht durchgängig auf Radwegen befahren werden, wobei aber durchaus gute alternative Routen möglich sind.

Zum Beispiel raten meine Begleiter unterwegs ausdrücklich dazu, die Schlaufe durch Hohenbruch auszulassen. Stattdessen biegen wir vom Verlorenorter Weg auf die Schotterpiste des Düringsbrücker Weges und folgen so dem ausgewiesenen Radwanderweg. Das erspart uns ein gutes Stück auf der Hohenbrucher Dorfstraße (L 191). Das selbe wäre übrigens möglich gewesen, wenn wir hinter Kremmen den kleinen Schlenker zur Neuhof-Siedlung und der Sirius-Hundepension mit ihrem Arktik-Tierpark gemacht hätten.

Zur Galerie MAZ-Radtour 2020: Am Tag 4 führt die Route von Oranienburg über Bärenklau und Vehlefanz nach Kremmen und zurück über Verlorenort und Teerofen.

Zwischen Hohenbruch und der Brücke über die neue B 96 legen wir dennoch etliche Kilometer direkt auf der Landesstraße 191 zurück. Da das einigen meiner Begleiter zu viel des Schlechten ist, biegen sie schon vorzeitig in Richtung ihrer Heimatorte auf die Germendorfer Straße ab. Lediglich der Oranienburger Maik Barke, der sich spontan an der Tour beteiligt hatte, blieb bis Teerofen und darüber hinaus an meiner Seite. Allerdings atmete auch der 25-Jährige auf, als an der Brückenrampe in Richtung Sachsenhausen endlich wieder ein Radweg verfügbar ist. Der Empfehlung, doch einfach durch den Wald und über die Oranienburger Tiergartensiedlung zu fahren, folgen wir bewusst nicht. Denn es geht ja nicht zuletzt auch darum, die Lücken im Radwegenetz aufzuzeigen. Die haben wir bis jetzt täglich erfahren.

Die Wurzelaufbrüche des Radwegs entlang der Leegebrucher Chaussee. Quelle: Helge Treichel

Wo vorhanden, sind die Radwege auch gut befahrbar. Abstriche müssen allerdings am Radweg entlang der Leegebrucher Chaussee gemacht werden. Zwischen dem Kreisverkehr und Bärenklau holpert es stellenweise ganz schön, weil Baumwurzeln den Belag angehoben haben.

Neben Maik Barke und Reinhard Bischoff aus Birkenwerder werden am Donnerstag drei Männer vom Hennigsdorfer Schützenverein zu MAZ-Radlern: Michael Waschmann aus Hennigsdorf, Klaus Krüger aus Velten und Ingo Bischoff aus Hohen Neuendorf. Klaus Krüger war bereits bei der MAZ-Auftakt-Tour 2018 mit von der Partie, bereits damals mit viel historischem Fachwissen und zahlreichen Anekdoten. Die seinerzeit geplante Radtour zu ihren Schützenbrüdern im polnischen Partnerort Sroda Wielkoplska haben sie vom 7. bis 13. Mai 2018 absolviert. Zwei Jahre später schwärmen sie noch immer von den Tour-Erlebnissen, den herzlichen Begegnungen, den Hotels, den Sehenswürdigkeiten, dem Essen – und natürlich dem gemeinsamen Schießwettkampf. Ihre Schnappschüsse füllen ein ganzes Fotobuch, das Klaus Krüger extra mitgebracht hat, als er mit seinen beiden Begleitern in Bärenklau zu unserem Radler-Trio stößt. Am Treffpunkt vor der Remonteschule blättern wir gemeinsam in den Hochglanzseiten und gewinnen einen kleinen Eindruck von den partnerschaftlichen Begegnungen sowie der 380 Kilometer langen Fahrradfahrt dorthin. Beim Gegenbesuch im vergangenen Jahr habe er eine Fahrt mit den Bungalowbooten ab Lindow organisiert, berichtet Klaus Krüger mit leuchtenden Augen. „Ich verstehe immer gar nicht, weshalb die Leute nach Mallorca fliegen müssen“, so der 69-Jährige: „Es gibt in der Umgebung so wunderschöne Ecken zu entdecken.“

Die Vehlefanzer Bockwindmühle ist ein Museum. Quelle: Helge Treichel

Wie zum Beweis legen wir einen Stopp an der Vehlefanzer Bockwindmühle ein. Zu unserer Überraschung steht die Pforte offen. „Wir haben wieder geöffnet“, ist auf einem Schild am Zaun zu lesen. Bereits seit Montag könnten auch in der Tourismusinformation wieder Tipps eingeholt werden, sagt Kerstin Rosen. Die 51-Jährige ist seit zehn Jahren Regionalmanagerin für Tourismus und Veranstaltungen und seit dieser Woche wieder hinterm Info-Tresen anzutreffen. Noch am Tag zuvor allerdings sei im Internet über Google zu lesen gewesen, dass geschlossen sei. Eine Korrektur des Eintrags sei sofort veranlasst worden. Auch in der Corona-Zeit habe sie sich über Arbeitsmangel nicht beklagen können, sagt Kerstin Rosen. „Viele Veranstaltungen wie das Krämerwaldfest und der Frühjahrsputz mussten rückabgewickelt werden.“ Und zahlreiche Anfragen per E-Mail seien ebenfalls zu beantworten gewesen. Besichtigungen in der Mühle seien allerdings wegen der Enge und den weiter geltenden Abstandsregeln zunächst noch nicht wieder möglich.

Auf dem Radweg über Amalienfelde in Richtung Kremmen wies Klaus Krüger auf die Post-Meilensteine am Straßenrand hin. Auch zu ihrer Funktion hatte er eine Menge zu berichten, so dass die Radtour wie im Fluge verging.

Die MAZ-Radtour 2020: fünf Tage, fünf Routen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Von Helge Treichel