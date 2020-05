MAZ-Radtour 2020, Tag 2: Der Rasenmäher-Mann und die Nussecke

Oranienburg

Radfahren macht noch einmal doppelt so viel Spaß bei Sonnenschein. Die 42 Kilometer von Oranienburg zur Mühlenbecker Mönchmühle und zurück bieten jede Menge Fahrspaß und Abwechslung. Auch der Untergrund ist überwiegend sehr gut. Deshalb seien nur die Ausnahmen genannt: Ein paar ganz krasse Aufbrüche gibt es auf der Strecke zwischen Lehnitz und Borgsdorf – und das nicht erst seit gestern. Sogar die Markierungsfarbe verblasst schon wieder. Da darf jetzt gehandelt werden. Kurz vor der Borgsdorfer Kreuzung zieht sich so ein aufgewölbter Riss quer über den Weg, so dass viele ausweichen. Ansonsten sind solche Holperstellen auf dem Kurs über Birkenwerder, Bergfelde und Schönfließ nur etwas lästig.

Gefährliche Aufwölbung auf dem ansonsten schönen Radweg zwischen Lehnitz und Borgsdorf. Quelle: Helge Treichel

Anzeige

In Birkenwerder wird der Radler, der von der Brücke über die A 10 herunterrollt, an der Ampelkreuzung sogleich auf die rechte Fahrbahnseite gelotst – auf den neu gestalteten Dorfanger. Der kann sich mit Blumen und Ziergräsern, Lampen und Bänken wirklich sehen lassen. Leider ist es mit der Barrierefreiheit nicht weit her. Die Rathauskreuzung hatte ich schon passiert, als Reinhard Bischoff vom ADFC Birkenwerder anruft und mich auf die Schwachpunkte hinweist: Unter anderem seien die flachen Einfriedungen der Rabatten gefährlich, weil Radler böse mit ihren Pedalen dagegen stoßen könnten. Bischoff hatte die MAZ-Radtour 2019 begleitet und bot nun erneut seine Dienste an. Wir sind uns übrigens auch einig, dass die Bergfelder Straße (B 96a) endlich ausgebaut werden sollte, auch im Interesse der Radfahrer.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Die MAZ-Tour 2020 führte Reporter Helge Treichel am zweiten Tag von Oranienburg aus über Birkenwerder und Bergfelde nach Mühlenbeck und zurück über Summt, Wensickendorf und Schmachtenhagen. Eine Auswahl der Fotos des 50-Jährigen.

Als Höhepunkt im negativen Sinne erweist sich der sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen Summt und Wensickendorf. Der wunderbare straßenbegleitende Radweg ab Mühlenbeck endet in Summt, so dass ich auf der Landesstraße 21 fahren muss. Sicher ist das für Erwachsene machbar und natürlich halten die meisten Kraftfahrer beim Überholen einen vernünftigen Abstand ein, aber ich kann die Proteste und Demonstrationen zum Bau eines Radwegs an dieser Strecke nur voll unterstützen. Kurzfristig sollte mindestens ein Tempolimit eingerichtet werden.

Entdeckungen am Wegesrand, hier in Summt, Liebenwalder Straße 7a. Quelle: Helge Treichel

In Bergfelde treffe ich Heiko Knechtel von der Firma Schmidt in Nauen. Er ist gerade dabei, Verkehrsschilder aufzustellen. Die Schönfließer Straße (B 96a) soll voraussichtlich ab der nächsten Woche halbseitig gesperrt werden. Grund ist der bereits begonnene Bau von Leitungen. Eine Ampel soll den Verkehr während der Arbeiten wechselseitig vorbeileiten.

In der Mönchmühle, meinem Tagesziel am Dienstag, läuft derzeit nicht viel. Alle Veranstaltungen sind vorerst abgesagt. Aber Siegfried Menke aus Schildow zieht mit dem Rasenmäher seine Bahnen. „Wir können derzeit nicht großartig was machen, nur das Notwendigste, damit es nicht so verlottert“, sagt der 69-Jährige. Seit sechs Jahren ist der Ruheständler Mitglied im Förderverein Historische Mönchmühle. Sein besonderes Steckenpferd ist der Aufbau der Werkstatt. „Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Vereins“, sagt er mit Blick auf die sehr erfolgreich laufenden Sanierungsarbeiten der einstigen Ruine. Aber eigentlich sei er ein „Mädchen für alles“, so Menke. Diesmal ist also der Rasen dran.

Auf dem Rückweg genieße ich die blühende Kastanienallee, beobachte eine Frau, die zum Bewundern der Blütenpracht extra stehen bleibt. An der Liebenwalder Straße 7a fallen mir die künstlerisch gestalteten Zaunpfeiler auf. Es gibt so viel zu entdecken.

Um die Signale durch das Kupferkabel für die Schmachtenhagener zu verbessern, wird in Höhe der Schleusenbrücke ein Verstärkermodul in die Erde gebracht. Quelle: Helge Treichel

An der Schleusenbrücke in Oranienburg haben zwei Mitarbeiter der Telekom das kupferne Telefonkabel freigelegt, um ein Verstärkermodul anzuschließen. Das soll das DSL in Schmachtenhagen verbessern.

MAZ-Radtour 2020: Fünf Tage, fünf Rundkurse. Quelle: Detlev Scheerbarth

Von Helge Treichel