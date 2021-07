MAZ-Radtour: Die Runde von Fürstenberg

Fürstenberg

Wer als Tourist nach Fürstenberg kommt, kann den Land- und den Wasserweg nutzen. Havel-Skipper und Wohnmobilkapitäne landen gleichermaßen bei Angelika und Heribert Erz, die seit 2013 gemeinsam die Marina Fürstenberg betreiben. 65 Liegeplätze gibt es, außerdem bis zu 80 Stellplätze für Wohnmobile. Ihr Mann habe das Gelände 1992 mit einem Geschäftspartner erworben – damals noch als Metallbaubetrieb, erzählt die Hafenmeisterin. Seitdem sei der Betrieb konsequent zu einem Tourismusunternehmen umgebaut worden. Und seit die Marina nach einer siebenwöchigen Corona-Schließpause am 21. Mai wiedereröffnen konnte, kämen auch die Gäste. „Aber verhaltener als im vorigen Jahr mit Corona“, sagt die Inhaberin, sich mit ihrem Mann im nächsten Jahr zur Ruhe setzen will. Die Nachfolge sei auch bereits geklärt. „Uns war wichtig, dass der Betrieb in unserem Sinne weitergeführt wird.“ Und genau das sei gesichert, so Angelika Erz, die den Gästen gern Ausflugstipps gibt. Am häufigsten werde der Rundkurs nach Himmelpfort, Bredereiche und über Zootzen zurück nach Fürstenberg gewählt – genau die Route der MAZ-Radtour des ersten Tages.

Tag 1, Fürstenberg, Himmelpfort, Bredereiche, Zootzen, Fürstenberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Auf dieser Strecke kommen Radelnde unweigerlich an der „Verschenke-Bank“ von Familie Lorenz vorbei – ein Sammelsurium von Schränken und Regalen. „Wir haben vor einem Jahr damit angefangen“, sagt Familienpapa Hagen Lorenz, der gerade den neugeborenen Karlo im Arm hält. Weil immer mehr Fürstenberger alle möglichen Sachen gebracht haben, seien inzwischen ein (geschenktes) Dach und ein Duschvorhang als Wetterschutz montiert worden, so der 37-Jährige Erzieher aus der freien Naturschule Fürstenberg. „Solange Platz ist, kann jeder alles ’reinstellen.“ Der dreifache Familienvater staunt manchmal selbst, was auch wieder alles mitgenommen wird. Und auch die anderen Kinder (2 und 4) würden nach der Kita erst mal nachschauen, was wieder alles neu ist. Sperrmüll habe zum Glück noch niemand abgeladen.

Ebenfalls an der Himmelpforter Landstraße pflegt eine Gruppe von Mädchen die Pferde einer kleinen Herde. Eine Woche werden sie auf dem Reiterhof Fürstenberg im Reitercamp verbringen. Und heute ist der erste Tag, sagt Inhaber Edwin Becker, der den Hof seit zehn Jahren betreibt. Kurz darauf geht’s an der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vorbei. Zahlreiche Gedenkstelen informieren über die Geschichte. Leicht zu übersehen, hinter einer Anhöhe bietet sich ein Überblick über den Kernbereich des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers.

Zur Galerie Tag 1 der MAZ-Radtour führt vom Fürstenberger Bahnhof nach Himmelpfort und Bredereiche – und über Zootzen zurück nach Fürstenberg. Für Hafenmeisterin Angelika Erz von der Marina Fürstenberg ist das die populärste Fahrradrunde, die sie auch ihren Gästen gern weiterempfiehlt – trotz der unangenehmen Strecke am Schluss.

In Himmelpfort sitzt ein 79-Jähriger in seinem Vorgarten. Er will nicht namentlich genannt werden, gibt aber ortskundige Tipps. So erwähnt er die Sage von der Strohbrücke und verleitet den MAZ-Reporter dazu, von der Route abzuweichen und sich an der Holzskulptur näher damit zu befassen. Kleiner Tipp: Es lohnt sich. Gleichzeitig verweist der Senior auf ein Ärgernis: Früher sei der Ort sauberer gewesen, sagt er und bemängelt das mangelnde Pflichtbewusstsein vor allem der zugezogenen Grundstückseigentümer, die vorm Zaun weder kehren noch mähen würden.

Ein touristischer Hotspot sind die Klosterruine und das Weihnachtspostamt mit Tourismusinformation. Letztere ist leider zu. Dennoch bieten sich den unzähligen Radwanderern genügend Motive fürs Erinnerungsfoto – beispielsweise im nahen Klosterkräutergarten. Den steuern Astrid (63) und Joachim (70) Reinke an. Das Hamburger Paar ist mit den E-Bikes am Vortag aus Berlin gekommen und lobt die Unterkunft samt Küche („Frosch und Fisch“) in den höchsten Tönen. Vom 1. bis 9. Juli sind Adelheit (66) und Volker (68) Schure aus Hohenwutzen entlang der Havel unterwegs. Sie haben mit ihren Fahrrädern (ohne Zusatzantrieb) bereits Oder, Neiße und Bodensee erkundet – und sind sehr angetan von der hiesigen Gegend.

Gestrandet ohne Handyempfang

Kurz hinter Bredereiche stehen Luis (18) und Adele (16) am Straßenrand. Geocacher? Nein! Sie versuchen vergeblich ein Handynetz zu bekommen. Nach einer viertägigen Paddeltour mit Besuch in Fürstenberg und Ravensbrück, wollen sie sich von den Eltern abholen lassen.

Wer sich in Zootzen nach dem Ort erkundigt, der soll bei Doris Leck klingeln. Die 67-Jährige gibt gern Auskunft über die 400 Jahre alte Linde in der Lindenstraße, den verschwundenen See, über das „Haus der Hoffnung“ und den Campingplatz. Gleich daneben liegt die Badestelle mit Fest- und Rastplatz. Die Ruheständlerin, die zuletzt in der Altenpflege tätig war, sammelt ortshistorische Bilder, zeigt diese bei Vorträgen und würde gern wieder zu den monatlichen Treffen im Gemeinderaum einladen. Sobald sie die Corona-Freigabe bekommt, gehe es wieder los. Nur fotografiert werden möchte sie nicht.

Laut Radwanderapp führte der Rückweg über die Straße. Der offizielle Radweg jedoch führt nach rechts am Stolpsee entlang. Der Weg ist steinig oder sandig und extrem hügelig – und nur Hartgesottenen mit geländegängigen Rädern zu empfehlen. Ansonsten lieber der App vertrauen.

Von Helge Treichel