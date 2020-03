Von Adams Peak bis Zitronenpfeffer

Oranienburg

Schon wenn sich die Schiebetüren zum Tee- und Gewürzkontor Oranienburg öffnen, wird man vom intensiven Geruch der unzähligen Teesorten in eine andere Welt entführt. Inhaberin Annelore Schöne (66) berät ihre Kunden mit Fachwissen und Expertise. Seit zehn Jahren ist die Oranienburgerin mit ihrem Geschäft am Standort in der Bernauer Straße 47 ansässig, Teeliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten.

Handbemalte Tassen und Porzellan runden das Angebot ab. Quelle: Stefanie Fechner

„Rosentau“ ist der Renner

„Der absolute Renner ist der „Rosentau“, ein aromatisierter Grüntee“, weiß Annelore Schöne zu berichten. „Gleich dahinter kommt der Oranienburger Jahrhunderttee.“ Diese Mischung hat die Inhaberin extra zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Oranienburg anmischen lassen. „Der lief dann so gut, den konnte ich einfach nicht mehr aus dem Sortiment nehmen. Er musste nur einen anderen Namen bekommen“, erzählt sie. Auch die anderen zahlreichen Teesorten können sich sehen lassen. „Wir führen Teesorten aus jeden wichtigen Anbaugebiet der Welt“, fasst die 66-Jährige zusammen. Im Geschäft wird noch vieles per Hand gemacht. So werden etwa die Gewürze in Säcken zu je einem Kilo geliefert. „Die packe ich dann selbst ab. Was ich selber machen kann, das mache ich auch selbst.“ Unterstützt wird sie dabei von Katrin Abraham (42), die seit einem Jahr als Aushilfe im Geschäft tätig ist.

Der Oranienburger Jahrhunderttee wurde eigens zum 800. Jubiläum der Stadt angemischt. Quelle: Stefanie Fechner

Große Auswahl an Tee und Gewürzen

Auch wer ein außergewöhnliches Präsent für seine Lieben sucht, sollte einen Abstecher in den Tee- und Gewürzkontor machen. Von kleinen Mitbringseln bis zu tollen Geschenkkörben ist für jeden Geschmack und jede Preisklasse etwas dabei. Egal ob Gewürze, Tee oder auch mal ein Fruchtaufstrich mit österlicher Deko – bei Annelore Schöne wird alles liebevoll per Hand verpackt. Wer gerade bei grauem Schmuddelwetter ein wenig kränkelt, findet sicherlich auch bei der großen Auswahl an medizinischen Tees das Richtige für sich. Der Tee „Bronchosaurus“, ursprünglich für Kinder entwickelt, wird mittlerweile von halb Oranienburg getrunken“, schmunzelt die Inhaberin. Auch Zubehör wie Teekannen, Kandis oder handbemalte Tassen können erworben werden.

In dem Fachgeschäft findet man auch Gewürze von A-Z. Quelle: Stefanie Fechner

Kritisch sieht die Oranienburgerin allerdings die vielen Schließungen der Fachgeschäfte in der Oranienburger Innenstadt. „Da kommen viele Faktoren zusammen. Zum Einen gibt es kein schlüssiges Parkraumkonzept, zum Anderen möchte sich kaum noch jemand der Verantwortung der Selbstständigkeit stellen“, schätzt Annelore Schöne ein. „Das beängstigt mich schon. Ich habe das Gefühl die Stadtverwaltung schaut zu, wie die Händler leiden.“

Natürlich findet man auch der Jahreszeit entsprechend kleine Präsente. Quelle: Stefanie Fechner

Einen Tipp hat sie aber trotzdem noch für die Teeliebhaber parat: „Der Tee muss mindestens drei Minuten ziehen, bis fünf Minuten hat er eine anregende Wirkung. Die verliert er danach aber.“

Von Stefanie Fechner