MAZ-Sommerserie: Mit der „Schwalbe“ durch Oranienburg

Oranienburg

Das Knattern der Schwalbe, von denen zu DDR-Zeiten auch tausende durch den Altkreis Oranienburg fuhren, ist schon von Weitem zu hören. Denn auch nach der Wendezeit ist das Kultmoped noch längst nicht von den Oberhaveler Straßen verschwunden. Am Sonnabend kommt Markus (40) auf dem eierschalenfarbenen Gefährt angefahren, den passenden Helm auf dem Kopf. Seinen vollen Namen will er nicht nennen. „Ich besitze zehn alte Mopeds“, erklärt er. Die würde er aber nirgendwo versichert bekommen, die Angst vor einem möglichen Diebstahl ist groß. Verständlich, ist doch das älteste Zweirad in seinem Besitz au dem Jahr 1935 datiert.

Leidenschaft für Mopeds seit Kindesbeinen an

Die Schwalbe, mit der er an den Wochenenden oft rund um Oranienburg unterwegs ist, besitzt er seit einem Jahr. „Da ist ein älterer Herr verstorben, von dem wir dann ein ganzes Konvolut aufgekauft haben“, erzählt Markus. Die Leidenschaft für die Zweitakter begleitet den Oranienburger schon seit Kindesbeinen an. „Ich bin ja quasi nach der Wende groß geworden“, erinnert sich der heute 40-Jährige zurück. Zwei, drei Jahre nach dem Mauerfall hätten sich viele von ihren alten Gefährten getrennt, die neue Technik aus dem Westen lockte. „Da wurden die Mopeds einfach weg geschmissen“, erinnert er sich. Im Ort habe es regelrechte Sperrmüllberge gegeben. „Da konnte man sich teilweise einfach so ein Moped mitnehmen.“

Lesen Sie auch: MAZ-Sommerserie: Wer hat die fetzigste Schwalbe im ganzen Landkreis?

Es habe ihn damals schon gepackt, wenn die älteren Jugendlichen auf ihren Zweirädern durch die Gegend gefahren seien. „Da wollte ich immer dabei sein.“ Auch das Schrauben an den oftmals kaputten oder ramponierten Mopeds sei immer eine tolle Sache für ihn gewesen. Bis heute baut Markus die Mopeds selbst wieder mit viel Geduld und Liebe zum Detail wieder auf. „Früher habe ich viel umgebaut, heute lege ich mehr Wert darauf, das Original zu erhalten“, beschreibt der Mopedfahrer. In der Bevölkerung erkennt ermittlerweile wieder ein gesteigertes Interesse an den kultigen Schwalben, aber auch an anderen DDR-Fahrzeugen. „Das finde ich gut“, sagt er. Auch seine Schwalbe befindet sich noch in einem guten Zustand, selbst die Lackierung stammt noch aus dem Baujahr 1973. Wie viel Zeit er in sein Hobby investiert, kann Markus nicht wirklich einschätzen. „Das ist unterschiedlich. Mal mache ich wochen- oder monatelang nichts, und dann packt es mich wieder und ich fange an zu schrauben.“

Auch beruflich der Leidenschaft gefolgt

Größere Touren unternimmt er mit seinen Mopeds nicht, sein Revier ist der Bereich rund um Oranienburg. „Aber vor einigen Jahren habe ich mal die B96-Tour von Zittau nach Sassnitz mitgemacht.“ Drei Tage lang fuhren die Oldtimer zwischen 200 und 250 Kilometern am Tag, das sei schon ein Erlebnis gewesen. Auch in seinem Freundeskreis, erzählt Markus, gebe es viele Fans der DDR-Mopeds. „Manchmal machen wir gemeinsam Ausflüge oder fahren zu Oldtimer-Treffen.“ Seine Leidenschaft hat der 40-Jährige sogar zum Beruf gemacht und eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker abgeschlossen. „Die Fahrzeugtechnik begleitet mich bis heute beruflich.“

Von Stefanie Fechner