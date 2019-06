Friedrichsthal

Ein Stammtisch findet im Rahmen unserer Serie „ MAZ zu Hause in ...“ am kommenden Dienstag, 18. Juni 2019, ab 19 Uhr im Friedrichsthaler Sportlerheim (direkt am Sportplatz, Friedrichsthaler Chaussee 65) statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, die über die Oranienburger Ortsteile diskutieren wollen oder denen etwas auf den Nägeln brennt. Mit dabei sind auch wieder Redakteure der MAZ, mit denen die Gäste die einzelnen Themen erörtern können. Eine Vorgabe der Themen gibt es nicht. Jeder kann das, was ihm auf den Nägeln brennt, loswerden.

Von MAZonline