Oranienburg

Traditionell gehört der MAZ-Stammtisch zum Programm der Serie „ MAZ zu Hause in...“, bei der zwei Wochen lang – noch bis zum 2. Mai – die Oranienburger Ortsteile im besonderen Fokus der MAZ-Redaktion stehen.

Die MAZ-Redaktion lädt die Einwohner der Ortsteile und andere interessierte MAZ-Leser recht herzlich ein, beim nächsten Stammtisch dabei zu sein und mit den Redakteuren zu diskutieren: Was gefällt Ihnen in den Ortsteilen der Kreisstadt? Was missfällt Ihnen? Wo kann, wo muss nachgebessert werden? Um welche Themen sollten wir uns kümmern?

Erstmals findet der Stammtisch diesmal aufgrund der Corona-Krise virtuell über die Videoplattform „Zoom“ statt: Am Montag, 27. April, um 18.30 Uhr geht es los. Teilnehmen können alle interessierten MAZ-Leser unter der folgenden URL: https://zoom.us/j/98152210256

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

Von Nadine Bieneck