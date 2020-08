MAZ-Streetfood-Marktcheck: Die portugiesischen Pastel de Nata wecken Fernweh

Oranienburg

Vor allem die internationale Auswahl an Gerichten sagte Niklas Volkmer zu. Der MAZ-Leser aus Nieder Neuendorf durchstöberte am Freitagnachmittag direkt nach der Eröffnung des Streetfood-Marktes auf dem Oranienburger Schlossplatz am Freitagnachmittag das Gelände und schaute sich neugierig um. Als gelernter Koch hatte der 26-Jährige aus Nieder Neuendorf einen geübten Gaumen mitgebracht, was sich schon am ersten angesteuerten Stand zeigte. Während er die Käse- und Räucherschinkenspezialitäten aus dem Vorarlberg ( Österreich) verkostete, geriet er prompt mit dem Verkäufer ins Fachsimpeln.

Interessant – die Insektenspezialitäten. Niklas Volkmer (2.v.l.) traute sich als einziger vom MAZ-Marktcheck-Team an die frittierten Heuschrecken. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Anschließend steuerte er sowohl Deftiges – den Sizilianer „Tipico Siciliano“ – als auch Süßes – portugiesische Spezialitäten – an. Zuvor hatte er am Treffpunkt mit der MAZ-Redaktion bereits zur Einstimmung von den frittierten Heuschrecken probiert. „Das ist mal was ganz anderes“, meinte er anschließend. „Jeden Tag muss ich das aber auch nicht haben“, sagte er lachend, während er die verbliebenen Insektenflügel zerkaute.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Lammspieß vom Sizilianer erhielt von Niklas Volkmer 7 bis 8 von 10 internen Wertungspunkten. Quelle: Nadine Bieneck

„Mal was anderes als sonst“

Das Fazit des 26-Jährigen nach Hauptspeise, Dessert und einem kühlen Blonden fiel positiv aus. „Die Auswahl ist gut. Was sehr angenehm ist – jetzt kurz nach der Markteröffnung ist es noch schön leer, man steht nicht lange an, es gibt kein Gedränge“, konstatierte er Freitagnachmittag gegen 15 Uhr. „Man hat hier einfach mal was anderes als das, was man sonst so isst. Eine schöne Abwechslung. Außerdem sind die Leute wirklich nett. Insgesamt ist ein Besuch absolut empfehlenswert, auch die Preise sind im Großen und Ganzen völlig in Ordnung.“ Der 26-Jährige ist sichtlich auf den Geschmack gekommen, würde am liebsten auch beruflich selbst wieder am Herd stehen. Corona sorgte dafür, dass er seinem Job verlor. Derzeit verdient er sein Geld als Landschaftsgärtner.

Mit der Portugiesin Maria plauderte der Nieder Neuendorfer in fließendem Portugiesisch, auch über die Pastel de Nata. Quelle: Nadine Bieneck

Das sind meine Top 3: 1. Die Pastel de Nata waren richtig gut und wecken direkt Fernweh nach Portugal. Maria aus Lissabon bietet die Küchlein für 2,50 Euro pro Stück an. Ich habe gleich mehrere mitgenommen. 2. Der Lammspieß vom tipico Siciliano war ordentlich und lecker. Der typisch eigene Lammgeschmack kam nicht zu stark durch. Für 2,50 Euro kann man den gut essen. 3. Das Helle von der Potsdamer Braumanufaktur ist herrlich erfrischend. Leicht gehopft und trüb, schön kühl. Das beste: Es kommt aus der Region. Empfehlenswert!

Lesen Sie dazu auch:

„MAZ-Streetfood-Marktcheck: Die holländischen Poffertjes sind nah am Original“

Von Nadine Bieneck