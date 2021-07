MAZ-Tippspiel: Pfarrer Friedemann Humburg freut sich über Fanrückkehr in die Stadien

Oranienburg

Pfarrer Friedemann Humburg aus Oranienburg ist bekennender Fußballfan, seit Jahrzehnten gilt seine Liebe den Schwarzgelben von Dynamo Dresden. „Ich freue mich so sehr darauf, endlich mal wieder Dynamo live im Stadion zu erleben. Ich hoffe, das ist bald möglich.“

Deutsche Nationalmannschaft entwickelt sich zurück

Umso mehr genoss Humburg die bisherigen Spiele der Fußball-Europameisterschaft. „Es ist einfach nur toll, Fußballspiele mit Fans im Stadion zu erleben. Das ist das, was den Fußball so besonders macht.“ Allerdings sieht auch Humburg die Situation kritisch, tausende Zuschauer inmitten einer Pandemie ins Stadion zu lassen. „Man kann natürlich nur hoffen, dass dies nicht ein Fehler war.“ Das Aus der deutschen Mannschaft im Achtelfinale gegen England war für das Oranienburger Kirchenoberhaupt keine Überraschung. „Seit 2018 hat der deutsche Fußball ein bis zwei Schritte zurückgemacht. Leider wurde verpasst, nach der enttäuschenden WM in Russland vor drei Jahren mit einem neuen Trainer frischen Wind reinzubringen.“ Die positivste Überraschung bei dieser EM ist laut Humburg Dänemark. „Es ist schon eine warmherzige Geschichte. Erst der Schock im ersten Spiel mit Christian Eriksen und nun stehen sie im Halbfinale. Das ist schon sensationell.“

Humburg von England beeindruckt

Neben den Dänen ist Humburg auch von den Auftritten der Engländer begeistert. „Sie spielen echt guten Fußball, das 4:0 im Viertelfinale war schon sehr beeindruckend.“ Auch von der Schweiz ist der 52-Jährige angetan. „Sie haben mit so viel Biss und Leidenschaft gespielt, haben sich immer wieder zurückgekämpft. Das war echt beeindruckend.“ Genau diese Eigenschaften und Tugenden fehlten Humburg bei den Auftritten der deutschen Mannschaft.

Vorfreude auf Dynamo Dresden

Mit 24 Punkten liegt der Oranienburger Pfarrer auf Platz fünf im MAZ-Tippspiel. „Gerade im Achtelfinale habe ich mich doch deutlich vertan. Ich hoffe, nun in den abschließenden drei Partien noch ein paar Punkte zu sammeln.“ Auch privat schnürt Friedemann Humburg die Fußballschuhe, spielt seit einigen Jahren in der Seniorenmannschaft des TuS 1896 Sachsenhausen. In einen Fußballblues nach Beendigung der Europameisterschaft am 11. Juli wird Humburg aber nicht fallen. „Es waren tolle Spiele, die EM hat schon echt Spaß gemacht. Aber wenn diese vorbei ist, freue ich mich total auf den Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga und auf die Auftritte von Dynamo Dresden. Wir hoffen auf eine spannende Saison und natürlich auf den Klassenerhalt.“

Von Knut Hagedorn