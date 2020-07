MAZ-Überflieger der Woche: Lukas Wegner aus Oranienburg gibt Vollgas auf der Speedway-Bahn

Wolfslake

Wenn Lukas Wegner abends in seinem Zimmer in Oranienburg sitzt, blitzen die vielen Pokale im Regal im letzten Sonnenlicht. Erworben hat er sie alle bei lautem Motorengeheul und Gummi-Gequalme. Denn Lukas Wegner (17) ist Vize-Welt-, Vize-Europa- und mehrfacher Deutscher Meister im Speedwayfahren.

Lukas Wegner aus Oranienburg mit einigen seiner Auszeichnungen. Quelle: privat

Beim Topfschlagen hat er einst als Knirps sein erstes eigenes Rennrad zum 5. Geburtstag bekommen. „Meine Eltern hatten das Bike direkt hinter den Topf gestellt“, erinnert sich Lukas. Sein Opa hat ihn vorher schon immer auf die Anlage vom „ Speedway Team Wolfslake e.V. im ADAC“ Am Krämerwald 6A mitgenommen. „Opa ist dort selbst gefahren. Und mein Papa hat immer an Simson-Rennen teilgenommen“, sagt Lukas. Gut geschützt im Mini-Rennanzug mit Riesen-Helm auf dem Kopf hat Lukas auf der Speedwaybahn in Wolfslake seine ersten Runden gedreht. Eine Suzuki PW50 war sein erstes Bike. Und schon bald ist allen auf der Speedwaybahn klar: Der Lukas hat echt Talent.

Ein Pokal nach dem anderen

Mit sechs Jahren fährt Lukas schon seine ersten „Profi-Rennen“ in der kleinsten Klasse (50 cm3) und sahnt seitdem einen Pokal nach dem anderen ab. Gemeinsam mit Opa und den Eltern tourt er damals schon als Kind durch ganz Deutschland an den Wochenenden. Immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr ist Training in Wolfslake. Viel an Fahrertechnik habe er sich selbst beigebracht. „Um beim Speedway-Fahren gut durchzustarten, ist ganz viel Feingefühl gefragt. Die Haltung muss stimmen, besonders, wenn man in den Kurven sein Gewicht so verlagert, dass man nicht stürzt“, sagt Lukas. Immerhin etwa 30 Kilo soll die kleine Maschine gewogen haben, die Knirps Lukas in den Kurven halten musste.

Das schnelle Fahren ist die große Leidenschaft von Lukas. Quelle: Verein

Lukas ist acht Jahre alt, da erfährt er sich in der kleinen Klasse den ersten Titel. Er wird in Bayern Deutscher Meister und legt neunjährig 2012 noch mal nach. Mit 11 wechselt er in die höhere Klasse (125 cm3) und wird in Tschechien Vize-Europameister und schließlich Weltmeister. Mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde saust er über die Bahnen, die zwischen 300 und 600 Meter lang sind. Am Rand steht oft Lukas Mutter Doreen: „Ich habe zwar immer Bauchschmerzen, wenn Lukas auf dem Motorrad sitzt, aber ich habe auch viel Vertrauen, in seine Fahrweise. Ich begleite ihn ja von klein auf und sehe, dass er alles im Griff hat“, sagt sie. Zum Glück hatte Lukas auch noch nie einen schlimmen Unfall.

Aufstieg in eine höhere Klasse

Auch im Jahr 2017 fährt er wieder einen Pokal ein. Er wird in der nächst höheren Klasse (250 cm3) erneut Deutscher Meister, diesmal in Güstrow. Die Pokale hat Lukas Wegner zu Hause ins Regal gestellt, die Siegerprämien aber aufs Sparbuch gebracht. „Ich habe das Geld immer für eventuelle Motorschäden gespart. Die Motoren sind bei den Bikes relativ anfällig“, sagt er. Aber auch, wenn die Motoren nicht schlapp machen, lässt Lukas sie bei speziellen Tunern in Dänemark oder Polen viermal im Jahr checken. Das sei so üblich in der Branche.

Papa Stefan ist immer mit dabei

Damals wie heute ist Lukas Vater Stefan immer bei den Rennen dabei. Aber nicht als Aufpasser. „Er ist mein Mechaniker und immer zur Stelle“, sagt Lukas Wegner. Aber schon lange kann der junge Mann an seinem Bike selbst professionell „herumschrauben“, meistens immer am Sonntag in Opas Werkstatt in Oranienburg, der leider letztes Jahr verstorben ist. Denn Sonnabend ist von 10 bis 17 Uhr auf der Speedwaybahn in Wolfslake Training. Das Training am Mittwoch schafft Lukas inzwischen nicht mehr. Denn er ist im zweiten Lehrjahr und will wie sein Vater Maler und Lackierer werden.

Immer höhere Ziele gesetzt

Aber egal, in welcher Klasse man fährt, das Bike bleibe eigentlich immer gleich, ist zu erfahren. Nur der Motor würde getauscht. Und das hat Lukas jetzt auch selbst durchgezogen. Sein „neues“ altes Bike hat jetzt einen Motor mit 500 Kubikzentimeter Volumen statt 250 Kubikzentimeter. „Das Gewicht des Bikes von etwa 75 Kilo bleibt immer gleich, aber die Leistung verändert sich“, sagt Lukas. Jetzt ist sein Ziel, auch in der nun höchsten Klasse wieder einen Pokal abzuräumen. „Viel trainieren konnten wir ja wegen Corona nicht. Aber jetzt geht es wieder los.“ Am 12. Juli startet auf der Anlage vom „ Speedway Team Wolfslake e.V. im ADAC“ das nächste Rennen. Das Rennen ist nur drei Tage nach Lukas 18. Geburtstag am 9. Juli, wo es eine kleine Feier geben soll. Und vielleicht geht ja sein Wunsch in Erfüllung, wieder in seiner blau-weiß-schwarzen Motorrad-Kombi einen Preis einzufahren. Sparen will er aber jetzt auf den Führerschein für’s Auto. „Ich will mobil sein. Denn mit den Speedway-Bikes darf man nicht auf die Straße.“ Und mit dem Auto ist er ja viel schneller von Oranienburg nach Wolfslake gedüst als mit dem Fahrrad. Übrigens: neben dem nächsten Rennen in Wolfslake am 12. Juli von 10 bis 18 Uhr, startet am 8. August von 10 bis 18 Uhr in Wolfslake ein offenes Training. Anmeldung:www.speedwayteam-wolfslake.de

Von Jeannette Hix