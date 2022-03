Märkischer Sozialverein: Neues Pflegeprojekt in den Startlöchern

Oranienburg

Der Stolz und vor allem die Vorfreude auf die neue Aufgabe und zugleich herausfordernde und wegweisende Chance war allen Beteiligten des Märkischen Sozialvereines anzumerken. Unter dem Motto „Treffpunkt Mensch, Mitmensch“ startet dieser Tage ein neues Projekt, das sich zum Ziel setzt, beim Pflegebedarf gerade in den ländlichen Gegenden Oranienburgs das Angebot zu verbessern. Nun wurde das Projekt genauer vorgestellt.

Projekt wird gefördert und ist auf ein Jahr zunächst befristet

Bereits im Vorjahr hatte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke dem Märkischen Sozialverein einen Fördermittelbescheid in Höhe von 183 000 Euro überreicht. Die Brandenburger Landesregierung hat mit dem „Pakt für Pflege“ ein Förderprogramm aufgesetzt, auf das sich die Stadt Oranienburg beworben hatte. „Mit dem Märkischen Sozialverein haben wir einen starken und vertrauensvollen Partner seit vielen Jahren und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, erklärte Alexander Laesicke bereits im Vorfeld. Das Förderprogramm ist zunächst auf ein Jahr befristet. Dies unterstrich Pierre Schwering, Amtsleiter für Bildung und Soziales, in der Vorwoche noch mal deutlich: „Für uns war der Märkische Sozialverein bei der Suche nach einem Träger sofort die erste Wahl, da wir bereits seit Jahren sehr vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten.“ Auch Simone Weigel, Referentin der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier Land Brandenburg, war vom ersten Tag an begeistert vom Engagement des Märkischen Sozialvereines. „Wir hatten natürlich schon Ideen im Kopf für dieses Projekt, aber wir mussten dann eigentlich gar nichts mehr planen oder umsetzen, denn der Märkische Sozialverein hatte bereits ein fertiges und schlüssiges Konzept in der Schublade. Das war beeindruckend.“

Doch was sind die Ziele und Visionen bei dem neuen Projekt? Der Märkische Sozialverein will Oranienburg für Jung und Alt interessanter gestalten, dabei Kompetenzen und Bedürfnisse aller Generationen im Blick behalten. Er will das allgemeine bürgerliche Engagement durch zielgerichtete Projekte und Angebote fördern. Eine neue Kultur des Helfens und mitmenschlicher Zuwendung soll geschaffen werden. Weiterhin möchte man die soziale Teilhabe durch die Verwirklichung kultureller Angebote fördern, die Schaffung niedrigschwelliger Unterstützung im Alltag und die schon bestehenden Strukturen sollen ausgebaut werden.

Jana Poppe soll das Gesicht des neuen Projektes werden

„Wir wollen Bindeglieder schaffen zwischen der Stadt Oranienburg, seiner Einwohnerschaft und allen lokalen Pflege- sowie Unterstützungsangeboten“, erklärt Fachbereichsleiterin Hildburg Pakusch. Eine ganz elementare Rolle in den Plänen wird zukünftig Jana Poppe einnehmen. Die 40-Jährige hatte sich für die Stelle als Projektkoordinatorin beworben und soll das Gesicht des Projektes werden. „Ich habe mich in diesem Projekt sofort wiedergefunden und schon nach dem ersten Gespräch wusste ich – dass ich unbedingt ein Teil dieses Projektes sein möchte.“ Mit dem Projekt „Pflege vor Ort“ sollen vor allem kleine Hilfen angeboten und umgesetzt werden. „Es geht ja schon damit los, dass ältere Menschen teilweise abgelegen wohnen und nicht zum Arzt kommen. Da wollen wir Hilfe anbieten“, so Pakusch. Um künftig präsenter zu sein und auch von der Gesellschaft wahrgenommen zu werden wird es ein „Mitmensch-Mobil“ geben, womit Jana Poppe vor Ort sein wird. Auch eine eigene Internetseite ist im Aufbau und es wird eine eigens eingerichtete Rufnummer geben.

„Wir fangen klein an und wollen nachhaltig agieren und so stetig wachsen. Wir wollen dabei generationsübergreifend arbeiten und sichtbar sein. Das ist sehr wichtig für unsere Arbeit, die Menschen brauchen entsprechende Anlaufstellen“, so Hildburg Pakusch. Auch bei der Oranienburger Stadtverwaltung hofft man auf Nachhaltigkeit. „Natürlich hoffen wir, dass dieses Projekt länger als nur ein Jahr gefördert wird. Wir werden auch keine Parallelwelten aufbauen, sondern einen engen Kontakt zum Landkreis pflegen. Wir wollen langfristig den Menschen etwas anbieten“, so Pierre Schwering. Auch im Märkischen Sozialverein hofft man auf Nachhaltigkeit, startet nun aber erstmal voller Elan in das neue Projektes.

