Märkischer Sozialverein bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Oranienburg

Nach sieben Jahren veranstaltete der Märkische Sozialverein e. V. (MSV) am Sonnabend wieder einen Selbsthilfetag in Oranienburg. Sechs Stunden lang konnten sich 110 geladene Gäste unter dem Motto „Den Seltenen eine Stimme geben!“ im Runge-Gymnasium Vorträge zum Thema seltene Krankheiten anhören, eine Bilderausstellung besuchen oder einfach Kontakte pflegen oder neu knüpfen.

Hildburg Pakusch vom Märkischen Sozialverein zeigte sich sehr zufrieden mit dem Infotag. Quelle: Robert Roeske

„Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe anbieten und den Betroffenen damit signalisieren, dass sie nicht alleine sind“, bekräftigt Hildburg Pakusch vom MSV. Der Tag ist dabei bewusst gewählt worden, denn am 29. Februar ist der internationale Tag der seltenen Krankheiten. „Zudem feiert die Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (Sekis) ihr 25-jähriges Bestehen im Jahr 2020“, so Hildburg Pakusch weiter. Bis zu 8000 seltene Krankheiten gibt es aktuell in Deutschland, rund vier Millionen Bundesbürger sind davon betroffen. „Oftmals dauert es Jahre für Patienten, bis überhaupt diagnostiziert wird, dass es sich um eine seltene Krankheit handelt“, beschreibt Hildburg Pakusch ein großes Problem.

Über 100 Gäste kamen zum Selbsthilfetag nach Oranienburg ins Runge-Gymnasium. Quelle: Robert Roeske

Am Sonnabend konnten sich die Gäste unter anderem eine sehenswerte Fotoausstellung des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK) zum Thema „Das kann Selbsthilfe!“ anschauen, Videobeiträge wurden gezeigt. „Wichtig für uns ist auch, den betroffenen Menschen mit unseren vorhandenen Netzwerken zu helfen und sie zu unterstützen“, so Hildburg Pakusch. Seit knapp einem Jahr liefen die Planungen, Hildburg Pakusch zeigt sich sehr zufrieden. „Sicherlich war das Wetter in den Morgenstunden nicht so schön, aber ansonsten war es ein sehr gelungener und spannender Tag.“

Schirmherrin Marianne Buggenhagen (l.) und Hildburg Pakusch in der beeindruckenden Bilderausstellung. Quelle: Knut Hagedorn

Zu den interessierten Gästen zählten unter anderem auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke und der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Aber auch die Schirmherrin der Veranstaltung, Marianne Buggenhagen, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und war vor Ort. Die mehrfache Goldmedaillengewinnerin bei Paralympischen Sommerspielen hat dabei eine ganz eigene Geschichte zum Thema seltene Krankheiten: „1972 hatte ich eine Entzündung im Spinalkanal, die nicht diagnostiziert wurde.“ Für die in Bernau lebende Buggenhagen gab es keine lange Überlegung, als Schirmherrin an diesem Tag zur Verfügung zu stehen: „Ich wurde im Herbst des Vorjahres gefragt und habe sofort zugesagt. Solche Veranstaltungen sind wichtige Hilfestellungen für betroffene Menschen.“

Von Knut Hagedorn