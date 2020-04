Oranienburger Facebook-Gruppe will Senioren eine Freude machen

Oranienburg

Keine Besuche der Kinder und Enkel, kein Kontakt nach Außen: Die Bewohner von Senioren- und Pflegeeinrichtungen treffen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders hart. Um der Einsamkeit etwas entgegenzusetzen haben sich die Administratoren der Facebook-Gruppe „Unser Oranienburg“ etwas einfallen lassen.

„Wir haben überlegt, wie wir den Senioren in der jetzigen Zeit helfen können“, beschreibt Admin Martin Haugk (34) den Hintergrund der Aktion. Jetzt sind alle Mitglieder der Facebook-Gruppe gefragt: „Alle sind eingeladen, etwas für die Bewohner der Seniorenresidenz von Michael Bethke in der Bernauer Straße in Oranienburg zu malen oder zu basteln“, rufen Martin Haugk und Patrick Rzepio auf. Gern können auch einfach ein paar Liebe Worte an die Senioren geschrieben werden, heißt es weiter.

Offene Ohren in der Seniorenresidenz

Bei Inhaber Michael Bethke und Einrichtungsleiterin Silvia Teichler stieß das Projekt sofort auf offene Ohren, wie Martin Haugk berichtet. „Es ist für uns alle eine besondere Lage, gerade die Senioren fühlen sich einsam. Da ist die Bastel- und Malaktion eine tolle Idee, etwas Farbe in den momentanen Alltag zu bringen“, freut sich Michael Bethke und hofft auf viele Zusendungen.

Die Werke, bitte mit dem Vornamen des Künstlers und dem Alter versehen, können in den Briefkasten am Haupteingang in der Bernauer Straße 67 geworfen werden. „Wer etwas gebastelt hat, kann auch in der Zeit von 9 bis 17 Uhr die Klingel am Eingang nutzen. Dann wird das Gebastelte von einem Mitarbeiter in Empfang genommen“, erklären die Initiatoren.

Mit bestem Beispiel ging Leon Rzepio (12) voran: „Als mein Sohn von der Idee erfuhr, fing er sofort an zu malen und wollte gar nicht mehr aufhören“, erzählt Papa Patrick Rzepio. Damit wurde am Montag bereits das erste Bild an Michael Bethke übergeben.

Von Stefanie Fechner