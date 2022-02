Malzer Werft übergibt neues Werkzeug an Friedrichsthaler Feuerwehr

Friedrichsthal

Seit vielen Jahren zeichnet sich die Malzer Werft als Unterstützer und Gönner der Freiwilligen Feuerwehr in Friedrichsthal aus. Auch in diesem Jahr bleibt die enge Verbindung bestehen und so übergaben die beiden Werftsleiter Ralf und Martin Loerke am Donnerstagabend neues Werkzeug im Wert von 350 Euro an die Kameradinnen und Kameraden.

Neues Werkzeug für die Feuerwehr

„Wir sind sehr glücklich und dankbar, das uns die Malzer Werft seit vielen Jahren tatkräftig unterstützt. Wir dürfen auch das Werftgelände zum trainieren und üben nutzen“, berichtet der stellvertretende Ortswehrführer Jens Pamperin. Die Feuerwehrkameraden dürfen sich nun über neue Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Zangen und Elektrowerkzeug freuen. „Die neuen Werkzeuge sind für sämtliche Reparaturen an Fahrzeugen und kleineren Geräten vorgesehen“, so Jens Pamperin.

Von Knut Hagedorn