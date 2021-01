Mandy Kuhrau ist die neue Chefin in der Sachsenhausener Schleusen-Apotheke

Sachsenhausen

Mit 38 Jahren ein Studium beginnen, fünf Jahre lang die Schulbank in der Uni drücken und dann mitten in der Coronapandemie den Sprung in die Selbstständigkeit wagen – dazu gehören eine außerordentliche Portion Mut, Durchhaltevermögen und Willen. So hat es Apothekerin Mandy Kuhrau (44) aus Oranienburg gemacht und im Januar die Schleusen-Apotheke in Sachsenhausen übernommen. „Ich fand die Apotheke schon als Kind spannend“, erinnert sich Mandy Kuhrau zurück. Es habe immer so toll geduftet, weil viele Medikamente damals noch selbst hergestellt wurden. „Ich wäre am Liebsten gar nicht mehr rausgegangen“, lacht sie. Die Begeisterung für den Beruf des Apothekers hat sie bis heute beibehalten.

Berufsausbildung führt sie nach Oranienburg

„Naturwissenschaften, Physik, Chemie, das hat mich schon immer fasziniert“, erzählt sie rückblickend. Ihr Abitur hat Mandy Kuhrau 1995 in Thüringen abgelegt, dann folgte die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA). „Während der zweijährigen Theorieausbildung habe ich den Ferien auch schon in Apotheken gearbeitet, ich wollte wissen, wie es in der Praxis läuft und habe mich dabei einfach wohl gefühlt“, erklärt sie. Im Anschluss an die Theorie folgte ein sechsmonatiges Praktikum, welches sie schließlich in die Oberhaveler Kreisstadt verschlug. Drei Monate verbrachte sie in der Stern-Apotheke, dann folgte der Wechsel in die Schleusen-Apotheke –geführt von ihrer Tante Margita Munkelt. Und „irgendwie“ sei sie dann geblieben, nachdem ihre Ausbildung 1998 abgeschlossen war.

Anzeige

Arbeit in der Apotheke hat sich verändert

Das liegt vielleicht auch an dem tollen, familiären Verhältnis unter den Kollegen, schwärmt die heutige Chefin und betont: „Ohne das Team wäre die Apotheke nicht das, was sie heute ist.“ Die Arbeit im pharmazeutischen Bereich habe sich stark verändert, sagt sie. „Früher war es einfacher, man hatte mehr Zeit für die persönliche Beratung der Kunden.“ Heute sei alles sehr bürokratisch geworden. „Es gibt zahlreiche Auflagen, vieles wurde digitalisiert“, fasst Mandy Kuhrau zusammen. Aber so sei es eben im Wandel der Zeit. Der Freude am Beruf habe es dennoch keinen Abbruch getan, versichert sie. Und Zeit für die Kunden nehme man sich trotzdem so oft wie möglich.

Das Team der Schleusen-Apotheke in Sachsenhausen. Quelle: Enrico Kugler

Über lange Jahre sammelte die Oranienburgerin Erfahrungen in ihrem Beruf und wurde somit ein fester Bestandteil der Traditionsapotheke. „Doch irgendwann kam der Punkt, an dem ich mich fragte, ob das jetzt alles war“, berichtet die 44-Jährige. Den Wunsch nach einem Studium hegte sie schon länger. „Zumal ja auch immer die Frage im Hinterkopf war, wer die Apotheke übernimmt, wenn meine Tante aufhört. Und dann habe ich mir gesagt, das mache ich jetzt einfach.“

Gesagt – getan, Mandy Kuhrau bewarb sich für ein Studium. Große Chancen habe sie sich aufgrund ihres Alters nicht mehr ausgerechnet. „Es gibt ja auch nur begrenzte Studienplätze und deutlich jüngere Bewerber“, erklärt sie. Dann sei plötzlich alles „Hals über Kopf“ gegangen. „Ich kam aus dem Urlaub zurück und fand die Zusage im Briefkasten“, erinnert sie sich schmunzelnd. „Da war ich erstmal geschockt, auch wenn ich mich sehr gefreut habe.“

Mandy Kuhrau tritt in die Fußstapfen ihrer Tante Margita Munkelt. Quelle: Enrico Kugler

Dann folgte mit 38 Jahren die Rückkehr auf die Schulbank. „Der erste Tag war schon sehr ungewohnt“, blickt die 44-Jährige zurück. „Plötzlich war ich wieder Schulkind“, lacht sie. Und Mandy Kuhrau kämpfte sich durch fünf Jahre Vollzeitstudium. „Auch wenn man sich in meinem Beruf immer weiterbilden muss, ich habe schon gemerkt, dass mir das Lernen nicht mehr so leicht fiel.“

Durchhaltevermögen wird belohnt

Ihr Durchhaltevermögen sollte sich auszahlen: Sie absolvierte ihr Studium erfolgreich und darf nun die Berufsbezeichnung „Apothekerin“ führen. Schon während der Studienzeit kam die Frage auf, ob sie nicht die Apotheke übernehmen würde. „Das habe ich mir sehr lange überlegt“, sagt Mandy Kuhrau. Schließlich sei es eine sehr große Verantwortung – auch den neun Mitarbeitern gegenüber. „Aber am Ende wollte ich es einfach“, macht sie deutlich. Im Januar 2021 folgte dann der Führungswechsel, als sich Margita Munkelt nach 30 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Das sei im Kopf noch gar nicht richtig angekommen. „Aber in den nächsten Wochen und Monaten werde ich in die Herausforderungen hineinwachsen – natürlich auch Dank der Unterstützung meiner Kollegen.“ Und auch Apotheken-Urgestein Margita Munkelt bleibt der Apotheke noch für ein paar Stunden in der Woche erhalten und kann ihre Nichte so unterstützen. „Sie ist jetzt bei mir angestellt, wir haben einfach mal die Rollen getauscht.“

Von Stefanie Fechner