Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr nahm eine Dame auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Germendorf starken Alkoholgeruch bei einer männlichen Person wahr. Als der Mann im Anschluss in sein Auto stieg und davonfuhr, handelte sie und informierte die Polizei.

Der besagte PKW konnte schlussendlich mit dem 67-jährigen Fahrzeugführer in der Luisenstraße in Oranienburg angetroffen werden. Allerdings missachtete der PKW-Fahrer jegliche polizeilichen Anhaltesignale.

Flasche Schnaps im Laden ausgetrunken ohne zu Zahlen

Selbst nachdem er endlich gestoppt werden konnte, wollte er nicht aus seinem PKW aussteigen, sodass er durch die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Auto geholt werden musste. Nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme wurde die Person entlassen.

Während der Anzeigenaufnahme gab der Mann zu, in einem Lebensmittelgeschäft eine Flasche Schnaps ausgetrunken, aber nicht bezahlt zu haben. Außerdem beleidigte er die Beamten vor Ort mehrfach, sodass Anzeigen gegen den 67-jährigen gefertigt wurden.

