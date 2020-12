Mann mit Diebesgut in einer Bushaltestelle ertappt

Oranienburg

Ein 39-jähriger Mann ist am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.20 Uhr in der Bushaltestelle in der Berliner Straße in Oranienburg mit einem Fahrrad der Marke Pegasus angetroffen worden. In dem Fahrradkorb befanden sich unter anderem ein Baustellenradio Makita sowie ein noch verpackter Fahrradsattel und ein Sägekettenscharfgerät der Firma Einhell. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte wurde die unter anderem wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannte Person vorläufig festgenommen.

Mann ist zur Festnahme ausgeschrieben

Darüber hinaus wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Person zur Festnahme ausgeschrieben ist. Des Weiteren wurde in der Wupperstraße/Ecke Rheinstraße ein Damenrad der Marke Tesoro aufgefunden, welches vermutlich ebenfalls gestohlen wurde.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu möglichen Tatorten nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

