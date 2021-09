Mann stiehlt Wahlplakate in Oranienburg – vor den Augen des Ordnungsamtes

Oranienburg

Durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes Oranienburg wurde am Montagvormittag (20. September) ein Mann in der Berliner Straße beobachtet, wie dieser zwei Wahlplakate der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ von einem Laternenmast entfernte und in seinem Kofferraum seines Autos packte. Angesprochen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gab er an, diese Partei nicht zu mögen.

Polizei nimmt Anzeige wegen Diebstahl auf

Weiterhin wurde er gegenüber den Mitarbeiten des Ordnungsamtes beleidigend, als diese ihn aufforderten, am Ort zu verbleiben, bis die Polizei eintrifft. Beim Losfahren mit seinem Auto verursachte er fast einen Verkehrsunfall. Durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten der 58-jährige Mann sowie dessen Fahrzeug fotografiert werden. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Diebstahl aufgenommen.

Von MAZonline