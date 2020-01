Maraike Voigt: Ein offenes Ohr für Oranienburgs Jugendliche

Oranienburg

Die Oranienburger Jugendarbeit hat zum Ende des vergangenen Jahres neue Gesichter dazu gewonnen. Eine von ihnen ist Maraike Völker. Die 27-jährige Leegebrucherin ist über den Träger ImPuls e.V. seit dem 1. Dezember 2019 als Jugendkoordinatorin im ländlichen Raum für die Oranienburger Stadtteile zuständig.

Maraike Voigt absolviert Abitur an der Torhorst-Schule

„Eigentlich wollte ich nach dem Abitur an der Torhorst-Schule in Oranienburg auf Lehramt studieren“, erzählt die engagierte junge Frau, die ihre Kindheit in Germendorf verbracht hat. Stattdessen hat sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) entschieden. „Das habe ich im Bereich der stationären Hilfe zur Erziehung in einer vollstationären, betreuten Wohngruppe absolviert.“ Dieser Werdegang ebnete ihr dann auch den Weg zu einem dualen Studium. „Ich habe drei Monate in Gera studiert und im Anschluss drei Monate lang den praktischen Teil gelernt“, erzählt sie. Nach ihrem Studienabschluss, dem Bachelor of Arts für soziale Arbeit, blieb sie bis Ende 2018 weiter in der stationären Hilfe.

Ansprechpartnerin für Oranienburger Ortsteile

Danach zog es die Leegebrucherin in eine andere Richtung. „2019 habe ich dann begonnen, mit straffällig gewordenen Jugendlichen zu arbeiten.“ Dann bot sich ihr die Chance auf die Stelle als Jugendkoordinatorin. „Damit bin ich heute Ansprechpartnerin für die Kinder und Jugendlichen aus den Ortsteilen Germendorf, Malz, Friedrichsthal und Sachsenhausen“, beschreibt sie ihr Einsatzgebiet. Ihr Büro und ihren festen Jugendclub hat Maraike Völker in Germendorf. „Der Jugendclub ist von Montags bis Freitags für die Jugendlichen geöffnet. Daneben haben wir noch ein mobiles Angebot, mit dem wir uns etwa bei Ortsfesten beteiligen können.“ Immer donnerstags findet man sie in der großen Pause an der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen. „Dort können sich die Jugendlichen Spiele ausleihen. Auch einen heißen Tee haben wir in dieser Jahreszeit immer dabei.“

Mitsprache und Mitgestaltung von Jugendlichen sehr wichtig

Viele der Kinder und Jugendliche kämen aber auch nur auf ein Schwätzchen vorbei. Doch damit noch nicht genug. An den Wochenenden bereitet das Team um die Jugendkoordinatoren immer einiges vor. Am bekanntesten ist wohl die Jugenddisco „Jump“. „Die Veranstaltung findet einmal im Monat statt, immer in anderen Ortsteilen. Für Kinder und Jugendliche aus anderen Orten bieten wir an diesen Abenden auch einen Shuttle-Service an, damit sie sicher zur Veranstaltung und wieder nach Hause kommen.“ Ein Termin zum Vormerken: Die nächste Jump findet am 15. Februar in Germendorf statt. Natürlich wird es auch dort wieder leckere, alkoholfreie Cocktails geben. „Außerdem findet im Februar eine Club-Übernachtung nur für Mädels statt. Das haben sich die Mädchen so gewünscht“, erzählt Maraike Völker. Generell ist ihr die Mitsprache, das Mitgestalten der Jugendlichen wichtig.

Germendorfer Jugendclub als Begegnungsstätte

So gibt es im Germendorfer Jugendclub etwa eine Wünschewand. „Dort können alle ihre Wünsche aufschreiben, und wir schauen dann gemeinsam was davon umsetzbar ist“, so die 27-Jährige. Doch auch wenn keine Ausflüge oder Veranstaltungen anstehen, in Germendorf ist immer etwas los. „Zehn bis 15 Jugendliche besuchen den Club durchschnittlich“, weiß die Jugendkoordinatorin zu berichten. Hoch im Kurs stünden dann Billard, aber auch Gesellschaftsspiele und der Tischkicker. „Wir müssen uns jetzt erstmal gegenseitig kennen lernen und Vertrauen aufbauen. Die Jugendlichen sollen wissen, dass sie jederzeit mit Allem was sie beschäftigt zu uns kommen können.“ Wenn der Bedarf besteht, begleitet Maraike Völker die Jugendlichen sogar zu Terminen. „Wir wollen transparent und ehrlich mit ihnen arbeiten“, beschreibt sie ihre Philosophie.

Ideen für die Zukunft reichlich vorhanden

Auch für die Zukunft werden Maraike Völker die Ideen wohl kaum ausgehen. „Wir planen bereits jetzt verschiedene Projekte für die Zukunft. So wollen wir etwa in den Sommerferien gemeinsam die Außenanlage des Jugendclubs verschönern. Auch diverse Veranstaltungen sind schon in der Planung.“ Nicht immer wird das Angebotene auch gut von der Zielgruppe angenommen. „Aber das muss man dann auch einfach mal aushalten können. Aber die Kinder und Jugendlichen finden hier immer einen Ort an den sie gehen können, wo sie mit offenen Armen und einem offenen Ohr empfangen werden.“

Von Stefanie Fechner