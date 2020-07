Der 2. Peter-Tiefbau-Fantalk findet am Freitag, 4. September, in der MBS-Arena in der TURM-Erlebniscity, André-Pican-Straße 42, in Oranienburg statt. Die Tickets kosten 15 Euro und können in der MAZ-Lokalredaktion, Mittelstraße 15, werktags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr gekauft werden.