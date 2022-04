Egal ob Alkohol-, Drogen – oder Spielsucht: Der Weg zurück in einen normalen Alltag gestaltet sich auch nach einer erfolgreichen Therapie oft schwierig. Halt und Unterstützung geben dabei oft Selbsthilfegruppen. Auch in Oranienburg gibt es zahlreiche Angebote, in denen sich Betroffene vernetzen und austauschen können.