Bergfelde

Kein Tanz in den Mai, keine Herrentagspartien. Statt auszuschwärmen werden viele Männer am Himmelfahrtstag nachmittags Harke oder Grillzange schwingen. Dabei sind Abwechslung und Unterhaltung nur einen Klick entfernt und kostenlos auf dem eigenen Sofa zu haben: „Mann, oh Mann” ist der kostenlose Abend-Lese-Salon betitelt, zu dem Schriftstellerin Martina Rellin aus Bergfelde am Herrentag zu 19 Uhr einlädt. Lese-Salons der ehemaligen Chefredakteurin der Zeitschrift Das Magazin sind an der Schwelle vom Geheimtipp zum Kult – im letzten Sonntags-Salon im April waren 90 Gäste an 48 Bildschirmen zugeschaltet, aus Nassenheide ebenso wie aus Nürnberg, aus Borgsdorf wie aus Bautzen.

„Ob man am Herrentag dazu Corona-Bier trinken mag, ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage”, grinst Martina Rellin, „aber es gibt ja auch heimische Biere, und wenn schon nicht mit anderen frisch gezapft, dann wenigstens als Paar oder in erlaubter Runde zu Hause.” Für Unterhaltung sorgen „Männer-Geschichten”, geschrieben und vorgetragen von republikweit verstreuten Hobby-Autoren der Rellin-Schreibwerkstatt.

„Corona ist, wenn man trotzdem macht …”

Bereits am Sonntag, 9. Mai, liest Martina Rellin selbst unter dem Motto „Küsse, Kinder und andere Katastrophen …” aus ihren Spiegel-Bestsellern wie „Klar bin ich eine Ost-Frau!”, „Göttergatten” oder aus dem Buch „Kinder und andere Katastrophen”, das Ganze zur besten Kaffeezeit ab 16 Uhr. „Es bietet sich an, Kuchen zu backen und Kaffee zu kochen und mehrere Generationen zusammenzuholen – mit zoom können sich zum Beispiel Tochter aus Zehdenick und Mutter aus Augsburg problemlos zu Kaffee und Lesung treffen.” Man müsse ja niemandem sagen, dass Muttertag ist. Zu dem hat Martina Rellin nämlich selbst nicht wirklich ein Verhältnis. „Frauentag”, sagt sie mit einem Lächeln, „der ist in Ordnung.” Aber weil der zweite Sonntag im Mai schließlich nichts dafür könne, dass er von der internationalen Blumenindustrie in den 20er-Jahren in den Kalender gehoben wurde, hat Rellin sich wieder einmal gesagt: „Corona ist, wenn man trotzdem macht …”

Die Schriftstellerin vermisst ihr Publikum, das Publikum vermisst Unterhaltung und Kultur. „Also tun wir uns doch zusammen und kommen gemeinsam auf andere Gedanken.” Für Kaffee und Kuchen oder Abendbrot vorm eigenen Bildschirm sorgen die Familien, den Lesungslink gibt es kostenlos …

Den zoom-Link für den Herrentags-Lese-Salon am 13. Mai oder die Muttertags-Lesung am 9. Mai gibt es kostenlos per Mail – info@martinarellin.de – oder unter Telefon 03303/5 09 65 20.

Von MAZonline