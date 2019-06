Oberhavel

Wie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Oberhavel am Freitag mitteilte, ist am 9. Mai bei einer zur Untersuchung eingereichten Schwarzwildprobe im Rahmen der vorgeschriebenen amtlichen Untersuchung auf Trichinen ein massiver Trichinenbefall bei einem Schwarzwildstück festgestellt worden. Vom Referenzlabor Trichinella des Bundesinstituts für Risikobewertung wurde inzwischen dieser hochgradige Fall bestätigt. Es handelt sich um die Art Trichinella spiralis. Bereits im Jahr 2018 wurde bei drei im Landkreis Oberhavel erlegten Wildschweinen ein teils hochgradiger Trichinenbefall in der Muskulatur der Tiere nachgewiesen.

Auch Menschen können daran erkranken

Trichinen sind kleine Fadenwürmer, die in der Skelettmuskulatur von Säugetieren, Vögeln und Reptilien leben. Die Übertragung auf einen neuen Wirt – so auch auf den Menschen – erfolgt ausschließlich durch den Verzehr von rohem oder ungenügend durcherhitztem Fleisch sowie daraus hergestellten Produkten wie Rohwurst oder Rohschinken, die die infektionsfähigen Muskellarven enthalten. Die Infektionskrankheit Trichinellose beim Menschen ist eine mild bis schwer verlaufende Erkrankung und in Deutschland meldepflichtig. Sie zeigt sich zumeist unspezifisch in Schwäche, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Später treten Fieber, Muskelschmerzen und Ödeme im Augenbereich auf. In Einzelfällen kann der Herzmuskel befallen werden.

Trichinenuntersuchung ist notwendig

Aus gegebenem Anlass wird noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit der Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild und anderen Wildtieren, die Träger von Trichinen sein können – zum Beispiel Dachs und Sumpfbiber – hingewiesen. Die Probennahme hat nur durch geschulte und zu diesem Zweck beauftragte Personen zu erfolgen. Die Tierkörper dürfen vor Abschluss der amtlichen Untersuchung weder aus dem Landkreis verbracht noch zerlegt oder verarbeitet werden.

Proben können an zwei Orten eingereicht werden

Die Proben können an den zwei Kurierstützpunkten des Landkreises Oberhavel eingereicht werden: Beim Veterinäramt in Gransee, Karl-Marx-Platz 1, montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 7 bis 9 Uhr und dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie beim Veterinäramt in Oranienburg, Adolf-Dechert-Straße 1, Haus 2, montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr. Im Sinne einer verantwortungsvollen Hege sind alle Jäger aufgerufen, Kadaver und Reste von Aufbrüchen fachgerecht zu entsorgen, um eine Weiterverbreitung des Muskelparasiten innerhalb empfänglicher Populationen zu verhindern.

