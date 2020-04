Mathias Klemp sticht Realität unter die Haut

Oranienburg

Mathias „ Matze“ Klemp (34) tätowiert schon seit zehn Jahren, acht davon bei „Art of Paint“. Entdeckt wurde er sozusagen durch Tom. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft, die damit begann, dass Matze sich sein erstes Tattoo in Toms Studio stechen ließ. Er habe schon immer gerne gezeichnet, erzählt er. Eines Tages hatte ihn Tom dann angesprochen und vorgeschlagen, das Tätowieren einmal auszuprobieren. „Er hat mir dann einige Tattoostudios in Berlin vorgeschlagen, bei denen ich mich bewerben könnte, um in den Beruf eingeführt zu werden.

Eine große Verantwortung

Nachdem ich bei der Bundeswehr war, wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte, also habe ich es einfach ausprobiert und bin bis heute dabei geblieben.“ Am meisten Spaß bereitet Matze die künstlerische Freiheit in seinem Job, dass er sich kreativ ausleben kann. Er sticht vor allem schwarze und graue sowie realistische Motive. „Ich schaffe in meinem Beruf etwas, das ein Leben lang halten wird. Das ist eine große Verantwortung, aber auch eine große Ehre für mich.“ Sein Instagram-Account: matze_artofpaint.

Bei Matze stehen vor allem realistische Tattoos hoch im Kurs. Quelle: privat

