Oranienburg

Das Schlossmuseum Oranienburg lädt auch in diesem Jahr wieder zur entspannten Einstimmung in das Wochenende ein.

Unter dem Motto „In der Ruhe liegt die Kunst“ sind Interessierte zu einer geführten Abendmeditation mit Yogalehrerin Marion Voigt eingeladen. In der einzigartigen Kulisse der Schlossräume mit seinen faszinierenden Exponaten können Sie vom gestressten Alltagsmodus auf entspannte Gelassenheit umschalten. Im Anschluss an die Meditation erwartet Sie eine exklusive Führung durch die Ausstellung im Schloss, die um diese Zeit normalerweise bereits geschlossen ist.

Meditation und Kunst

Das Schlossmuseum Oranienburg will mit diesem Angebot neben Kunst- und Geschichtsinteressierten auch Besucher mit Interesse an Meditation ansprechen. „Wenn Besucher unsere Ausstellung besichtigen, ist das eine Reise in die Geschichte, in Kunst und Kultur früherer Epochen. Museen sind Orte der Entschleunigung.“, sagt die Leiterin des Schlossmuseums Berit Gloede. „Das korrespondiert wunderbar mit der Meditation. Man tritt zurück aus dem alltäglichen Geschehen.“ Zudem bieten Gemälde und andere Kunstwerke des Schlossmuseums einen besonderen Rahmen für die Übungen des Geistes.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf an der Museumskasse erhältlich. Weitere Termine finden am 21. Februar und 27.März, jeweils um 18 Uhr statt. Nach einer ca. einstündigen Meditation beginnt die Führung durch die Schlossräume. Meditation und Führung sind im Preis von zwölf Euro (zehn Euro) ermäßigt) inbegriffen. Treffpunkt ist zu allen Veranstaltungen die Schlosskasse.

Anmeldungen sind unter 03301/53 74 37 oder per E-Mail an schlossmuseum-oranienburg@spsg.de möglich.

Von MAZonline