Oranienburg

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) lädt am Freitag, 21. Februar 2020, um 18 Uhr zur entspannten Einstimmung in das Wochenende ein: Bei einer Meditation mit anschließender Führung im Schlossmuseum Oranienburg erleben die Gäste das Museum aus einer ungewöhnlichen Perspektive und können Ruhe in der Kunst finden. Am Sonntag, dem 23. Februar 2020, findet um 14 Uhr die Sonntagswerkstatt statt, bei der Familien mit Kindern die Porzellankammer entdecken und sich in der Museumswerkstatt mit dem Pinsel auf Spurensuche fernöstlicher Kunst begeben.

Der Eintritt die Veranstaltung „In der Ruhe liegt die Kunst“ liegt bei zwölf, ermäßigt zehn Euro. Treffpunkt ist die Schlosskasse.

Der Eintritt für die Veranstaltung „Mit dem Pinsel auf den Spuren fernöstlicher Kunst“ beträgt acht, ermäßigt vier Euro. Auch hier ist die Schlosskasse der Treffpunkt.

Für beide Veranstaltungen wird um Anmeldung unter 03301/53 74 37 oder per E-Mail an schlossmuseum-oranienburg@spsg.de gebeten.

Von MAZonline