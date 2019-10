Von den insgesamt 237 eingereichten Vorschlägen der Oranienburger zum Bürgerhaushalt sind am Ende 66 Ideen übrig geblieben, über die ab Montag, den 7. Oktober, abgestimmt werden kann. Die eingereichten Vorschläge mussten mehrere Kriterien erfüllen, um zur Abstimmung zugelassen zu werden. Die Oranienburger können in diesem Jahr erstmals auch online an der Abstimmung teilnehmen.