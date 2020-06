Mehrere Lehnitzer Straßen werden nach Kampfmitteln abgesucht

Lehnitz

Ab Montag, den 29. Juni, werden im Ortsteil Lehnitz mehrere Straßen auf Kampfmittel abgesucht. Das teilte die Stadtverwaltung mit, Dies sind die Agnetenstraße, der Waldring, der Eichenweg sowie der Alte Kiefernweg.

Um die Arbeiten durchführen zu können, sind halbseitige Straßensperrungen erforderlich. Begonnen werden die Arbeiten an der Einmündung Agnetenstraße/Eichenweg. Im Anschluss wird die Suche in den Straßen Waldring, Eichenweg und Alter Kiefernweg fortgesetzt. Die Kampfmittelsuche erfolgt vorwiegend in den Kreuzungsbereichen und betrifft nur Teilflächen der genannten Straßen. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden größtenteils gewährleistet, vorübergehende Einschränkungen für Verkehr und Passanten können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Absuche, die mittels Bohrlochsondierung erfolgt, soll voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Von MAZonline