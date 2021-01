„Mein Leben mit Kacke am Schuh“: Alexander Draws aus Leegebruch schreibt Buch über seine MS-Erkrankung

Leegebruch/Schmachtenhagen

Wenn Alexander Draws aus Leegebruch erzählt, dann im feinsten Randberliner Dialekt. Möge seine Art und Weise den Zuhörer ein ums andere Mal zum Schmunzeln bringen, so ist die Geschichte des 45-Jährigen umso erschreckender. Mit der MAZ hat der Leegebrucher über sein Leben mit der Diagnose „ Multiple Sklerose“ und darüber, wie er alles in einem Buch verarbeitet hat, gesprochen.

„An manchen Tagen habe ich mich gefühlt wie ein 108-Jähriger“

Den Großteil seines Lebens hat Alexander Draws in Bernöwe verbracht. Schon seit seinen 20er Jahren plagten den gelernten Schlosser verschiedenste Symptome. „Nackenprobleme, Rückenschmerzen, Müdigkeit“, zählt er einige auf. Er arbeitete als Lkw-Schlosser und Kraftfahrer, „da hat man Stunden ohne Ende geschoben“, erinnert er sich zurück. Die körperlichen Beschwerden schob er auf den Stress und die Arbeitsbelastung. „An manchen Tagen habe ich mich gefühlt wie ein 108-Jähriger, heute weiß ich, dass das alles schon mit der Krankheit zusammenhing“, erklärt er.

Das Symptom-Tagebuch

Im August 2017, Alexander Draws befand sich arbeitsbedingt hinter Finsterwalde, sei plötzlich ein Ohr „wie tot gewesen“. Da sich dort kein Arzt seiner Symptomatik annehmen wollte, diagnostizierte sein Arzt erst eine Woche später einen Hörsturz. „Ich habe Kortisontabletten genommen, dann war auch alles wieder okay.“ Auch die Mediziner schoben es auf den Stress. Etwa eine Woche später sei ihm alles viel lauter vorgekommen, als es eigentlich war. Wieder begibt sich Draws zum Arzt, bekommt dort gesagt er sei einfach nur überempfindlich. „Was willst du dazu noch sagen?“, fragt er rückblickend. Privat folgte dann ein Arbeitgeberwechsel, doch dem heute 45-Jährigen fallen immer mehr Veränderungen an sich selbst auf. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr ich selbst war und habe angefangen, alle Veränderungen aufzuschreiben.“

Mittlerweile schreibt der 45-Jährige an einer Fortsetzung. Quelle: Robert Roeske

Teilweise habe er das Gefühl gehabt, neben sich zu stehen und sich selbst bei der Arbeit zu beobachten. Zudem wurde er immer reizbarer. „Und das, obwohl ich sonst kaum aus der Ruhe zu bringen war.“ Zu den körperlichen Veränderungen kommen psychische Probleme. „Ich hatte Schlafstörungen, obwohl ich dauermüde war“, erzählt Alexander Draws. Bei einem Schwindelanfall im Jahr 2018 fällt er fast vom Ladekran seines Lkw. Daraufhin schrieb ihn sein Arzt für 14 Tage krank, eine Erklärung für die vielfältigen Symptome hatte auch er nicht. „Während meiner Krankschreibung lag ich auf dem Sofa und schaute fern, irgendwann wunderte ich mich dann, seit wann wir zwei Fernseher haben“, blickt der Leegebrucher zurück.

In der Klink Hennigsdorf folgt die Diagnose

Weil sein behandelnder Arzt im Urlaub ist, sucht er eine Vertretung in Oranienburg auf. Aufgrund der Doppelbilder steht plötzlich ein Schlaganfall im Raum, Alexander Draws wird sofort in das Krankenhaus Hennigsdorf eingewiesen. „Da ging es dann richtig rund, die Untersuchungen waren teilweise wirklich nicht mehr lustig.“ In der auf die Krankheit „ Multiple Sklerose“ spezialisierten Klinik erhält er schließlich die Diagnose. Der Versuch, die Krankheit mit Medikamenten in Schach zu halten, gestaltet sich schwierig. „Die erste Tablette hatte Nebenwirkungen, die haben ein ganzes kleines Heft gefüllt.“ Außerdem bestand die Gefahr, dass es durch die Tablette zu Herzstillständen kommt, weswegen Draws die erste Dosis unter ärztlicher Überwachung im Krankenhaus zu sich nahm.

Tatsächlich setzt sein Herz irgendwann aus – mehrfach, für etwa 3,6 Sekunden. Die Ärzte entschließen sich zu einer Umstellung der Medikation, doch auch diese zeigt enorme Nebenwirkungen – Alexander Draws muss wieder ins Krankenhaus. Drei Wochen lang kämpft er mit hohem Fieber, welches nicht auf Behandlungen anspricht, die weißen Blutkörperchen sind im Keller, das Immunsystem muss wieder neu aufgebaut werden. Im Anschluss muss er lange um eine Reha-Maßnahme kämpfen, Depressionen stellen sich bei dem so lebenslustigen Mann ein. „Heute weiß ich, dass es immer noch schlimmer geht.“

„Ich dachte immer, das glaubt dir sowieso niemand“

Mittlerweile schult er in Mühlenbeck zum Verwaltungsfachangestellten um, in seinem erlernten Beruf kann der Leegebrucher nicht mehr arbeiten. Seine Geschichte hat er in dem Buch „Mein Leben mit Kacke am Schuh: Ick hasse Aquajogging“ aufgeschrieben. „Ich dachte immer, das glaubt dir sowieso niemand“, schmunzelt er. „Ich wollte den Leuten klar machen, dass auch mit MS nicht alles schlecht ist.“ In Internetforen für MS-Erkrankte schrieb er über sein Leben, „elendig lange Texte“ seien es immer geworden.

Buch mit „Übersetzungshilfe“

Das Buch ist so geschrieben, wie Alexander Draws spricht, der Randberliner Dialekt ist immer vertreten. Deswegen befindet sich im Anhang sogar eine Art „Übersetzungshilfe“. Publiziert hat er das Buch im Selbstverlag – „Ich wollte es einfach mal versuchen.“ Und der Titel seines Buches? „MS ist wie Kacke am Schuh, das klebt und bekommt man nicht weg“, erklärt er frei heraus. „Und mit Aquajogging haben se mich in der Reha jefoltert.“

Von Stefanie Fechner