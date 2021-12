Menz gewinnt Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Oranienburg

Stolz können die Menzer sein: Ihr Ort hat den diesjährigen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Ausgezeichnet wurde der Ortsteil der Gemeinde Stechlin im nördlichen Oberhavel gestern von Landrat Ludger Weskamp im Kreistagssaal. Die hohe Lebensqualität in Menz habe die Jury letztendlich von Menz überzeugt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begeistert zeigte sich die Jury vom sanierten und teils neugebauten Schul- und Kitastandort. Dass die Kinder verschiedener Altersklassen zusammengeführt werden, sei ein großartiges Zukunftsmodell. Mit Themen wie Umweltschutz werden die Kinder früh vertraut gemacht. Die idyllische Umgebung und der wunderschöne Roofensee inmitten von Naturschutzgebieten zieht daher nicht nur Touristen, sondern auch neue Bewohner an. „Menz lebt von den Menschen hier“, so Ortsvorsteher Ralf Poltier, „ – ob die, die schon ewig dort wohnen, junge oder alte oder zugezogene: Alle harmonieren miteinander und das macht die gute Dorfgemeinschaft aus.“ Mit dem Preisgeld von 5000 Euro wollen die Menzer ein Dorffest feiern und in Zukunftsprojekte investieren.

Zu den Neuerungen der letzten Jahre zählen der Ausbau der Regionalwerkstatt, des Naturparkhauses und die Gestaltung des Friedensplatzes. „Die Region profitiert von den Institutionen, die sich zugunsten des Natur- und Umweltschutzes etabliert haben“, so Jurymitglied Elfi-Marina Fischer. Die Jury sei zuversichtlich, dass der kleine Ort beim Landeswettbewerb gut abschneiden werde. Im Sommer 2022 wird Menz im Landeswettbewerb den Landkreis Oberhavel vertreten.

Im Kreistagssaal fand die Siegerehrung statt. Landrat Ludger Weskamp zeichnete die Sieger-Orte aus. Quelle: Enrico Kugler

Zabelsdorf und Staffelde teilen sich in diesem Jahr den zweiten Platz. Insgesamt haben 63 Dörfer teilgenommen. „Beide Orte sind von ihrer dörflichen Struktur kaum zu vergleichen“, so Fischer. Doch beide Dörfer zeigten gleichermaßen großes Bemühen, das Zusammenleben jeden Tag neu zu gestalten. Und verdienten sich somit den zweiten Platz mit einem Siegergeld von jeweils 2500 Euro.

Von Franziska von Werder