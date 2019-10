Oranienburg

Seine Jungs vom FC Energie Cottbus hatten gerade 1:0 beim TSV 1860 München gewonnen und den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Der damalige Trainer Eduard Geyer bekam am jenen 17. Mai 2001 eine Anfrage vom ZDF-Sportstudio. „Ich wurde dann per Privatflieger nach Mainz geflogen“, erinnert s...