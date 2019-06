Oranienburg

Am 16. Oktober kommt es in der Oranienburger MBS-Arena zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen. Die beiden Fußball-Legenden Eduard Geyer (74) und Hans Meyer (76) werden in einem 90-Minuten-Talk Rede und Antwort stehen. Moderiert wird die Gesprächsrunde von einer weiteren Ikone und zwar am Mikrofon – Gert Zimmermann, der viele Jahrzehnte das Sportgeschehen in aller Welt kommentierte. Die Märkische Allgemeine Zeitung wird diesen Talk als Medienpartner begleiten.

Geyer und Meyer erreichen Kultstatus

„Ede“ Geyer und Hans Meyer errangen schon zu DDR-Zeiten Kultstatus, aber auch nach der politischen Wende in Deutschland machten sich beide Trainer einen Namen. Hans Meyer erreichte 1983 mit Carl Zeiss Jena das Europapokalfinale der Pokalsieger und trainierte anschließend noch dem Chemnitzer FC, Union Berlin, Twente Entschede ( Holland), Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Nürnberg und Hertha BSC Berlin. Eduard Geyer war letzter Trainer der DDR-Nationalmannschaft, trainierte anschließend unter anderem zehn Jahre lang Energie Cottbus und führte diese in die Fußball-Bundesliga.

Uwe Reher bringt Trainerlegenden nach Oberhavel

Nach Oberhavel bringt die beiden Fußballlegenden Uwe Reher, der selbst seit vielen Jahren als Funktionär beim Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam tätig ist und in Oranienburg wohnt. „Ich habe Eduard Geyer in Dresden kennengelernt und wir blieben in Kontakt. Den Talk ’ Meyer trifft Geyer’ gibt es schon seit zwei Jahren und ich bin sehr glücklich, dass beide nun auch nach Oberhavel kommen“, so Reher.

Zwei mal 45 Minuten, exakt die Dauer eines Fußballspieles, werden die beiden Trainergrößen über den früheren und aktuellen Fußball plaudern. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro, der Vorverkauf wird laut Reher Ende Juli/Anfang August gestartet. Präsentiert wird der Talk von Peter Tiefbau aus Oranienburg.

Von Knut Hagedorn