Die MAZ und die Turm-Erlebniscity präsentieren am 16. Oktober die beiden Trainerlegenden Hans Meyer und Eduard Geyer zu einem Fantalk in Oranienburg. Der Kartenvorverkauf beginnt ab Freitag, Eintrittskarten kosten 12 Euro (eingetragene Vereinsmitglieder bezahlen nur 10 Euro) und sind auch bei der MAZ in Oranienburg erhältlich.