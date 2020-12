Mike Franke aus Oranienburg: Malen als Therapie

Oranienburg

Gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht sitzt Mike Franke auf seiner Couch. Wenn der 53-jährige über seine große Leidenschaft spricht – das Malen – glänzen seine Augen. Stolz präsentiert der Oranienburger seine Werke, die absolut sehenswert sind und von einem großen Talent bürgen. Was man dabei nie vermuten würde – Mike Franke ist schwer krank und das Malen für ihn ein therapeutisches Mittel, um seinem Seelenzustand etwas Gutes zu tun.

Bipolare Störung verändert das Leben von Mike Franke

„Ich bin vor sechs Jahren schwer krank geworden, leide seitdem unheilbar an einer Bipolaren Störung“, erzählt Franke. Bipolare Störungen sind schwere chronisch verlaufende psychische Erkrankungen, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. „Es gibt zwei Phasen, bei der einen bin ich gut drauf, bei der anderen extrem depressiv. Das kann bis zu sechs Monate andauern“, so der 53-Jährige. Die Krankheit sollte das Leben von Mike Franke komplett verändern. Der einst erfolgreiche Versicherungsmakler aus Elstal verlor durch die Krankheit nicht nur seinen Beruf, sondern auch seine Frau und seine zwei Kinder. 2015 zog Franke aus dem Havelland nach Velten, drei Jahre später einer neuen Liebe wegen nach Oranienburg.

Hobbymaler Mike Franke aus Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Einen großen Halt in seiner Krankheit gab ihm immer die Malerei. „Als ich 2014 das erste Mal für einen längeren Zeitraum in der Klinik war, gab es dort einen Zeichenkurs. Das hat mich unfassbar beruhigt.“ Und Franke beweist großes Talent. Seine Malereien sind ein Blickfang. Seit 2014 hat er bereits über 100 Bilder gemalt, zumeist auf dickem Kartonpapier mit Polychromosstiften oder Pastellkreide. Gelernt hat Franke jedoch die Malerei nie. „Ich habe schon in der Schule immer sehr gerne gemalt. Vielleicht ist mir das Gen vererbt worden. Mein Opa war Maler und hat damit sein Geld verdient.“ Allerdings steht Franke bei jedem Bild unter zeitlichen Druck: „Durch meine Krankheit muss ich sehr harte Medikamente nehmen, die auf das Gedächtnis schlagen. Und da ich sehr detailverliebt bin, muss ich dann ein Bild fertigmachen, male teilweise dann zehn Stunden am Stück.“

Aktuell malt Mike Franke Sehenswürdigkeiten von Oranienburg, sein Ziel ist es, einen Kalender zu erstellen. Ob die Schleuse in Lehnitz, die Orangerie, das Schloss oder der alte Wasserturm, Mike Franke bringt die Originale auf die Leinwand. Franke stellte die ersten Exponate auf Facebook in die Gruppe „Unser Oranienburg“ und bekam riesiges, positives Feedback. „Die Administratoren der Gruppe haben mit mir auch abgemacht, dass ich ein Bild, allerdings ohne Oranienburger Motiv, in der Gruppe versteigern darf. Der Erlös soll dann dem Tier-Gnadenhof in Wensickendorf zugute kommen. Die leisten dort wundervolle Arbeit“, so der 53-Jährige, der selbst seit einigen Jahren Zwergkaninchen und Meerschweinchen züchtet. „Wenn Corona vorbei ist würde ich gerne ehrenamtlich einen Streichelzoo für Kinder anbieten“, so Franke. Großen Rückhalt gibt ihm Freundin Carola, die ihn immer wieder unterstützt. „Ich hoffe, dass ich den Kalender fertig bekomme, bis die nächste depressive Welle kommt“, so Franke abschließend.

Dieses Bild versteigert Mike Franke bei Facebook für den guten Zweck. Quelle: Knut Hagedorn

Von Knut Hagedorn