Minister Guido Beermann besucht Spedition Winzler in Germendorf

Germendorf

Wer mit offenen Augen durch die Region fährt, wird irgendwann ein weißes Fahrrad erblicken. „Geisterräder“, wie sie genannt werden, sind ein Mahnmal: Jedes Rad steht für einen Radfahrer, der bei einem Unfall mit einem Auto oder einem Lkw ums Leben kam. Lange Zeit stand solch ein Fahrrad am heutigen „PiSaLe“-Kreisel in Oranienburg.

Der Lkw hatte die Radfahrerin mehrere hundert Meter mitgeschleift. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen. Quelle: Bert Wittke

Dort war am 21. April 2018 eine 59-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen, als sie von einem nach rechts auf die André-Pican-Straße abbiegenden Lkw erfasst und rund 200 Meter mitgeschleift wurde. Ein Unfall, der sich womöglich durch einen Abbiegeassistenten im Lkw hätte verhindern lassen – doch dieses Assistenzsystem kostet Geld, welches viele Firmen nicht in die Hand nehmen wollen oder können.

Bund und Länder legen Förderprogramme für Abbiegeassistenten auf

Um dies zu ändern, haben sowohl die Bundes- als auch die Brandenburger Landesregierung Förderprogramme aufgelegt, mit denen die Anschaffung und der Einbau solcher Abbiegeassistenten finanziell unterstützt werden sollen.

Nicole Walter-Mundt und Guido Beermann ließen sich von Martin Winzler (r.) den Abbiegeassistenten erklären. Quelle: Enrico Kugler

„Um die Verkehrssicherheit auf Brandenburger Straßen zu erhöhen, können sich private Firmen aus der Region seit 2021 vom Land die Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen fördern lassen“, erklärt die verkehrspolitische Sprecherin der CDU im Landtag, Nicole-Walter-Mundt. Sie war am Donnerstag gemeinsam mit Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) bei der Firma Winzler GmbH in Germendorf zu Gast – denn das Unternehmen, das 50 Lkw durch die Region rollen lässt, hat sich bereits im vergangenen Jahr auf diese Förderung beworben und konnte so schon erste Lkw nachrüsten.

Unter dem rechten Außenspiegel befindet sich die Kamera, die den toten Winkel für den Kraftfahrer sicher macht. Quelle: Enrico Kugler

„Dazu wird eine Kamera am rechten Außenspiegel montiert“, erklärte Martin Winzler. Diese schickt dann das Bild des „toten Winkels“ – den Bereich, den der Kraftfahrer nicht einsehen kann – auf einen Bildschirm im Führerhaus. „Dazu ertönt auch noch ein akustisches Signal, wenn sich jemand oder etwas in diesem toten Winkel befindet.“ So könnten schwere oder gar tödliche Unfälle verhindert werden. „Solch ein Unfall ist auch für den Kraftfahrer ein großer Schock und eine unheimliche Belastung“, führte Martin Winzler weiter aus. „Das begleitet einen ewig.“

Germendorf: Erste Lkw der Spedition Winzler sind bereits ausgerüstet

Drei Fahrzeuge ihrer Flotte konnte das Familienunternehmen dank der Förderung aus dem letzten Jahr bereits mit dem Assistenzsystem ausstatten. „Ich freue mich, dass sich auch Firmen aus unserer Region für dieses Programm begeistern lassen. Das ist ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen“, konstatierte auch Nicole Walter-Mundt.

Denn vor allem beim Rechtsabbiegen und an viel befahrenen Kreuzungen komme es immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen Fußgängern oder Radfahrenden und Fahrzeugen. „Deshalb werbe ich ausdrücklich für die Nachrüstung und dieses wichtige Programm des Landes“, so die CDU-Landtagsabgeordnete und ergänzte: „Viele Firmen kennen diese Fördermöglichkeit noch gar nicht. Das muss sich dringend ändern.“

Auf dem Bildschirm sind Personen oder Gegenstände im toten Winkel für den Kraftfahrer sichtbar. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal. Quelle: Enrico Kugler

Der Antrag, so Nicole Walter-Mundt weiter, könne beim Landesamt für Bauen und Verkehr eingereicht werden. „Die Zuwendung wird in Form eines Zuschusses gewährt und beträgt 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten oder maximal 1500 Euro je Einzelmaßnahme.“ Das Land Brandenburg stellt dafür jährlich 250 000 Euro zur Verfügung.

Germendorf: Weitere Fahrzeuge können mit Assistenzsystem ausgestattet werden

Gute Nachrichten hatte auch Verkehrsminister Guido Beermann mit nach Germendorf gebracht: „Ab dem 27. April gilt eine überarbeitete Richtlinie“, verkündete er den Anwesenden. Damit können zukünftig insgesamt zehn statt der ursprünglichen drei Einzelmaßnahmen pro Jahr und Empfänger gefördert werden. „Unsere Straßen sollen noch sicherer werden. Dabei liegt uns vor allem der Schutz von Radfahrenden sowie Fußgängerinnen und Fußgängern besonders am Herzen“, so Beermann weiter.

Dank der überarbeiteten Förderrichtlinie können künftig zehn statt drei Lkw pro Maßnahme umgebaut werden.. Quelle: Enrico Kugler

„Ich freue mich, dass die Firma Winzler aus Germendorf bereits in einige ihrer Fahrzeuge Abbiegeassistenten eingebaut hat. Ich würde mich freuen, wenn noch weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen würden.“

Eine europaweite, schrittweise und verpflichtende Einführung der Systeme ist erst ab Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen und ab Juli 2024 für neue Fahrzeuge vorgesehen. „Das Landesförderprogramm soll Anreize schaffen, auch ältere Fahrzeuge mit dem Assistenzsystem auszustatten“, so Nicole Walter-Mundt abschließend.

Von Stefanie Fechner