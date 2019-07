Oranienburg

Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird sich sm Dienstag, 30. Juli 2019, am „Wirtschafts-Talk“ im Kellerkind im Oranienwerk beteiligen. „Wir freuen uns sehr, dass Vize-Kanzler und Bundesfinanzminister kurzfristig zugesagt hat, im Anschluss an seine Termine zur Kampfmittelbeseitigung in Oranienburg und den Besuch der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen am Abend zu einer kleinen Gesprächsrunde zu bleiben“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann.

Ab 18 Uhr geht es im Kellerkind im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Wirtschaft um aktuelle politische Herausforderungen. Neben aktueller Wirtschaftspolitik können dabei in lockerer Runde auch andere politische Themen angesprochen werden.

Von MAZonline