Oranienburg

Audrey Hepburn hängt neben Donald Duck, ein paar Meter grinsen Jim Morrison und Superman von der Wand. Sie alle hängen großformatig im Atelier von Sveta Esser und Alex Pauker. Die Motive, das ist das Besondere, bestehen aus groben Farbfeldern. Sie fügen sich erst zu einem Ganzen, wenn man ein paar Meter entfernt steht. „Pixel-Art“ heißt die Kunstform mit Spachtel und Acrylfarbe, die Sveta Esser im Oranienwerk erschaffen hat, seit 2017 hat sie hier Räume gemietet.

„Mein Sohn spielt Mindcraft und wollte, dass ich so etwas als Kunstform mache“, sagt die Künstlerin in Anspielung auf das PC-Spiel, bei dem die Welt aus groben Grafik-Klötzchen besteht. Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, zückte sofort das Handy, weil die Motive auf dem Display deutlicher werden. Am Freitag besuchte die Ministerin mit dem Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann (beide SPD) das Oranienwerk in Oranienburg.

In der ehemaligen Taschenschirmhalle könnten demnächst Konzerte steigen. Quelle: Robert Roeske

Rund 30 Mieteinheiten mit 50 Mieterinnen und Mietern haben sich in dem ehemaligen VEB-Kaltwalzwerk eingemietet – von Künstlern über Architekten bis zu Fotografen und Mediengestaltern. Marco Bartsch, Geschäftsführer des Oranienwerks, in diesem Jahr 10. Jubiläum feiert, führte den Besuch aus Potsdam über das Gelände.

Eine Konzerthalle und eine Jugendherberge sind geplant

Zwar sind nahezu alle Räume vermietet, es gibt aber dennoch große Pläne. So soll aus der ehemaligen Taschenschirmhalle, etwa 660 Quadratmeter groß, eine Multifunktionshalle für die Kultur werden. „Im Kreis kriegt man bisher keine Hallen, wo über 600 Personen reinkommen, um bekannte Bands zu holen“, sagt Marco Bartsch. Bis zum Jahr 2025 könnte die Vision Wirklichkeit werden. Es gibt Bestandsschutz, keinen Denkmalschutz. In diesem Jahr solle mit der Machbarkeitsstudie begonnen werden,wo auch die wichtigen Thema Stellplätze und Lärmschutz betrachtet werden sollen. Rund 1,4 Millionen Euro könnten für das Projekt nach einer ersten groben Kostenschätzungen veranschlagt werden.

Eine Jugendherberge könnte ebenfalls in diesem Zeitraum entstehen. Dafür wäre die ehemaligen Automatenhalle mit 400 Quadratmetern auf dem Gelände geeignet, nach ersten Kalkulationen könnte das zwischen 800 000 und einer Million Euro kosten. „Um wirtschaftlich zu sein, bräuchten wir dann etwa 60 Schlafplätze“, sagt Oranienwerk-Chef Marco Bartsch. Bauhausstudenten aus Weimar hätten – als Ergebnis eines Workshops – Entwürfe vorgelegt, die zur Ideenfindung dienten. Bartsch ist auch von dieser Idee überzeugt. Immerhin sei der Beherbergungsbereich im Landkreis schwach aufgestellt. „Es gibt die Jugendherberge in Sachsenhausen, aber sonst fehlen Hostels hier im Landkreis“, sagt Marco Bartsch. Ideal sei, dass der Kanal direkt am Gelände entlangfließe, auch der Radweg Berlin-Kopenhagen liege in der Nähe. Zudem sei die Fläche am Wasser perfekt für Konzerte geeignet, 2021 habe es hier bereits ein Mini-Festival am Wasser für die Jugend gegeben.

Das „Traumschüff“- Ensemble mit Vorstand David Schellenschmidt (r.) will im Oranienwerk einen festen Spielbetrieb etablieren. Quelle: Robert Roeske

Ministerin Manja Schüle zeigte beeindruckt von dem Gelände. Der Ort sei ein altes Industriebauwerk, von dem es viele im Land gebe. Aber es sei kein Lost Place, sondern ein lebendiger Ort. „Hier kommen Leute zusammen, machen Kultur und wollen etwas auf die Beine stellen. Das wächst hier organisch“, so Manja Schüle. Besonders hob sie die gemeinnützige Traumschüff-Theatergenossenschaft hervor, deren Ensemble im Oktober 2021 Premiere am neuen Winter-Standort im Oranienwerk feierte. Es wird über drei Jahre vom Land Brandenburg gefördert, mit rund 100 000 Euro aus dem neuen Förderprogramm für kulturelle Ankerpunkte.

Das Traumschüff-Ensemble will den Anker werfen

Auch dem Ensemble stattete die Ministerin am Freitag einen Besuch ab. Es war viel los, Probentag eben. „Treue Hände III“ solle am nächsten Sonnabend gespielt werden, „Hinter den Fenstern“ schon am heutigen Sonnabend. „Morgen ist die erste ausverkaufte Vorstellung mit 50 Leuten hier für uns“, sagte Vorstandsmitglied David Schellenschmidt. Das Ensemble will hier einen festen Spielbetrieb etablieren.

Von Marco Paetzel