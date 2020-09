Ministerpräsident Woidke in Oberhavel: Modellregion, B 96-Ausbau, Investitionen

Oranienburg

Bei seiner Kreistour durch Oberhavel nahm Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch auch Stellung zu gleich mehreren Themen, die die Oberhavel – teils seit vielen Jahren – bewegen. Ein großes Thema: die mit Kampfmitteln schwer belastete Stadt Oranienburg. Oranienburgs Sondersituation hinsichtlich der Kampfmittelbelastung sei im deutschlandweiten Vergleich unstrittig, so Woidke. Schon als Innenminister habe er sich mit dieser Problematik beschäftigt, denn „diese besondere Situation braucht auch eine besondere Betrachtung“. Die Modellregion Oranienburg habe sich bewährt. „Daher wollen wir, dass sie auch weiter fortgeführt wird“, positioniert sich der Ministerpräsident klar und ergänzt: „Mit dem gleichen finanziellen Aufwand.“ Aktuell sei dafür noch kein grünes Licht möglich, da „auch andere mitspielen müssen“. Woidke ist jedoch zuversichtlich, dass dies der Fall sein wird.

Ausbau der B 96 in Richtung Norden

Seit mehr als 20 Jahren wird über den Ausbau der Bundestraße 96 von Oranienburg aus Richtung Norden gesprochen und geplant. Auch ihm gehe vieles zu langsam, dauere vieles zu lange. „Wir müssen dringend schneller werden, ohne dabei an der Qualität zu sparen“, so Woidkes grundsätzliche Meinung, auch wenn „Anforderungen ständig steigen“. Der Ausbau der B96 sei bei seinen Besuchen in Oberhavel seit Jahren jedes Mal ein Thema, erinnerte er sich am Mittwoch gut. Bei der Region rund um Teschendorf sind Woidke und Landrat Ludger Weskamp nun inzwischen „optimistisch, dass in absehbarer Zeit ein Spatenstich möglich ist“. Der Streit um die Fürstenberger Ortsumfahrung hingegen werde wohl „weiter vor Gericht ausgetragen“.

Wirtschaft und Investitionen – Oberhavel und Brandenburg gut aufgestellt

„In den nächsten zwei Jahren muss investiert werden, was geht“, sagt Woidke und sieht den Landkreis Oberhavel so wie das gesamte Land Brandenburg trotz schwieriger Coronasituation auf gutem Weg. „Wir hatten noch nie so eine gute wirtschaftliche Entwicklung wie in den vergangenen Jahren. Als Land haben wir daher sehr gute Chancen, nach der Coronapandemie sofort wieder durchzustarten.“ Ganz Brandenburg sei zudem dabei, ein Modellland für klimaneutrale Energie zu werden.

Von Nadine Bieneck