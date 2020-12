Mit Kreativität durch die Krise: Svetlana Lammok über ihr erstes Jahr im EKT Oranienburg

Oranienburg

Normalerweise werden neue Mitarbeiter im Eltern-Kind-Zentrum Oranienburg etwa ein halbes Jahr nach ihrem Einstieg einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Coronabedingt mussten auch die größeren Feste ausfallen, die eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen geboten hätten. Svetlana Lammok trat ihre neue Stelle bereits im Januar an. Schon kurze Zeit später stellte Corona alles auf den Kopf. Trotzdem hat sich die junge Frau gut in ihrem neuen Job oder ihrem neuen Wohnort Oranienburg eingelebt. Die 33-Jährige hat Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam studiert und dort auch als wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung gearbeitet. Abwechslung zu ihrer Arbeit an der Uni sammelte sie in zahlreichen Projekten und ehrenamtlichen Tätigkeiten. „Ich habe zum Beispiel in der jüdischen Gemeinde Berlin mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren gearbeitet“, erzählt sie. Auch der Kinder ihrer Verwandten hat sich Svetlana Lammok schon immer gerne angenommen. Als 14-Jährige kam sie aus ihrer Heimat Sankt Petersburg nach Deutschland, lebte lange in Berlin und ist vergangenes Jahr nach Oranienburg gezogen. Ihre Kinder sind drei und sieben Jahre alt. „Wir wollten weg aus der Stadt – mehr Ruhe, mehr Grün. Das haben wir hier gefunden. Außerdem leben meine Schwiegereltern in Birkenwerder, das ist schön nahe“, erzählt sie.

Die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern macht Svetlana Lammok viel Freude. Quelle: Enrico Kugler

Weil Svetlana Lammok sich selbst erst einmal ein Netzwerk an Kontakten in der neuen Stadt aufbauen musste, kann sie gerade die Familien im Eltern-Kind-Treff gut verstehen, die zugezogen sind. Für viele Menschen, unter ihnen auch Zugezogene und Alleinerziehende, ist die städtische Einrichtung eine wichtige Anlaufstelle. Viele Kurse konnten – ausgenommen von kleinen Gruppen in den Sommermonaten – nur als Einzelberatungen am Telefon angeboten werden. Svetlana Lammok hat im Laufe des Jahres mit zahlreichen Eltern gesprochen, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder während der starken Corona-Einschränkungen unter sozialer Isolation leiden oder den versäumten Schulstoff nicht mehr aufholen können. Viele Eltern sind auch verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie Homeoffice und die Betreuung sowie die Beschulung ihrer Kinder gleichzeitig stemmen sollen. Oft hilft es ihnen dann schon, sich ihre Sorgen bei jemandem von der Seele reden zu können und mit guten Tipps gestärkt aus dem Telefonat zu gehen. Normalerweise leitet die 33-jährige viele Kurse zum Beispiel eine Krabbelgruppe, Beikostberatung, Babymassage, Tanzen, Basteln und das Eltern-Café.

