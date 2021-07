Mit dem Eltern-Kind-Treff Oranienburg magischen Ferienspaß erleben

Oranienburg

Actionbound lautet das Zauberwort, mit dem der Oranienburger Eltern-Kind-Treff in den Sommerferien garantiert keine Langeweile aufkommen lässt. Bei einem Actionbound handelt es sich um eine Schatzsuche, deren Route und Hinweise über eine digitale App abgerufen werden können. Beim Actionbound des EKT geht es magisch zu. Neben Zauberlehrlingshüten und Schleimglibber kommen den Schatzsuchern auch Furzkröten und andere Zauberer-Utensilien über den Weg. Gemeinsam mit Tabea Wundertrunk geht es auf einem fliegenden Besen quer durch Oranienburg, wo an mehreren Orten knifflige Prüfungen bestanden werden müssen, um in die Akademie der Zauberlinge aufgenommen zu werden.

Entstanden ist der zauberhafte Actionbound in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit an der Comenius- und Havelgrundschule und dem DRK-Jugendclub.

Der Eintritt ins Zauberland erfolgt über den unten genannten Link oder den abgebildeten QR-Code.

https://actionbound.com/bound/ZauberpruefungmitTabeaWundertrunk

Über den QR-Code gelangt man zu der magischen Geschichte. Quelle: Stadtverwaltung

