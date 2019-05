Oranienburg

Heute starten in Cottbus die Fecht-Landesmeisterschaften Brandenburgs im Nachwuchssektor und dann wird auch eine Oranienburgerin wieder mit ihrem Florett versuchen, für Furore zu sorgen. Die elfjährige Charlotte Schmidt vom SV Athletik Oranienburg zählt zu den talentiertesten Nachwuchs-Fechterinnen des Landkreises und darüber hinaus. Besonders bemerkenswert dabei – Charlotte ficht erst seit zwei Jahren.

Von der Mama inspiriert worden

„Meine Mama war früher Fechterin und ich habe immer ihr Florett im Keller gesehen. Das wollte ich auch mal unbedingt ausprobieren und die ersten Trainingseinheiten haben sofort Spaß gemacht. Bei den ersten Übungen habe ich noch mit einem Plastikflorett gefochten“, beschreibt die Schülerin die ersten Gehversuche. Dennoch stehen in ihrem Vitrinenschränkchen schon etliche Pokale und Medaillen. Unter anderem wurde Charlotte im Vorjahr mecklenburgische Meisterin und Vizelandesmeisterin Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. „Dass Talent vorhanden ist, konnte man recht schnell bei den ersten Fechttrainingseinheiten sehen“, blickt Mama Daniela zurück. Und sie muss es wissen, denn Daniela Schmidt war in früheren Jahren selbst begeisterte Florettfechterin, war auf der Sportschule in Potsdam und gehörte Mitte der Neunziger zum C-Kader Deutschlands. „Auch wenn ich selbst gefochten habe, wollten wir Charlotte auch andere Sportarten anbieten und zeigen, dass die Sportlandschaft noch viel zu bieten hat. Schlussendlich hat sie sich dann doch für das Fechten entschieden“, so die Mama.

Mit Spaß und ohne Druck

Neben dem Fechten betreibt Charlotte auch noch Leichtathletik beim VfL Borgsdorf, wenn es zeitlich passt. Allerdings zeigt Charlotte auch außerhalb der Fechtplanche großes Talent, so spielt sie unter anderem in der Edener Musikwerkstatt noch leidenschaftlich gern Violine. Zweimal die Woche ist die Elfjährige beim Fechttraining. „Sie ist sehr trainingsfleißig. Ich glaube, dass sie aber selber noch gar nicht weiß, wie gut sie eigentlich ist. Da versuche ich als Mama und ehemalige Fechterin meine Erfahrungen mit auf den Weg zu geben“, so Daniela Schmidt. Für Tochter Charlotte steht der Spaß im Vordergrund, wobei sie auch eine gesunde Spur Ehrgeiz mit auf die Planche nimmt. Mama Daniela ist hörbar stolz auf ihren Sprössling und sieht ihn sogar ein Stück weiter als sich selbst zur gleichen Zeit. „Wenn man ihre Erfahrung und Vielfältigkeit betrachtet, ist sie weiter als ich damals. Zudem zählt sie schon zu den Talentiertesten in ihrem Alter in Ostdeutschland.“ Siegesdruck oder gar Zwang verspürt man allerdings im Hause Schmidt keinen. Auch das Thema Sportschule wird ganz entspannt angegangen.

Sportschule zunächst kein Thema

„Natürlich haben wir das Thema angesprochen und uns auch schon erkundigt. Leider gibt es in Potsdam keine Fechterplätze mehr auf der Sportschule, demnach wäre die einzige für uns in Frage kommende Sportschule in Berlin. Momentan denke ich, hat sie in Oranienburg alles, was sie braucht und die Belastung ist noch vertretbar. Sicherlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo man einen Standortwechsel vornehmen sollte, um sich zu verbessern, aber bis dahin haben wir noch etwas Zeit“, so Mama Daniela. Daher erfreut sich Charlotte an ihren Leistungen und hat noch einiges vor in naher Zukunft. „Ich würde gerne bei den inoffiziellen Schul-Europameisterschaften unter die Top 200.“

Von Knut Hagedorn