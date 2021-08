Mit fast drei Promille auf dem Fahrrad durch Oranienburg

Oranienburg

Am Donnerstagabend (19. August) gegen 18.20 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Germendorfer Allee/Ecke Luisenstraße einen Fahrradfahrer. Dieser war zuvor in Höhe der Brücke über den Havelkanal schnell vom Rad gestiegen, als er den Streifenwagen erblickte. Er ignorierte das Haltesignal der Beamten und konnte erst durch Abschneiden des Weges an der Luisenstraße gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen.

Von MAZonline