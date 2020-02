Modelle für ein neues Jugendcafé

Oranienburg

Das geplante Jugendcafé in der Oranienburger Innenstadt nimmt immer mehr Gestalt an. Am Mittwoch sind im Regine-Hildebrandt-Haus beim Jugendforum konkrete Ideen gesammelt worden. Nach Angaben von Jugendkoordinatorin Angela Mattner haben daran insgesamt 35 Jugendliche teilgenommen.

Im Januar gab es zum Jugendcafé einen ersten Termin, bei dem Wünsche und Ideen geäußert werden konnten. „Die Ergebnisse sind da auch eingeflossen“, so Angela Mattner weiter. Bei einer Besichtigung der Räume sollten alle auch noch einmal ein Gefühl für die Räume bekommen. „Es ging darum, welche Qualitäten die Bereiche haben sollten, welche Rahmenbedingen soll es geben.“

In Gruppen sind am Mittwoch verschiedene Modelle entstanden, die die verschiedenen Ideen visualisieren sollen. „Ziel dieses Prozesses ist, dass mit den Ergebnissen weiter ein Eindruck möglich sei, was dann dort vor Ort stattfinden soll.“ Wenn es konkrete Vorstellungen dessen gibt, dann beginnt die Suche nach einem Träger, der das Jugendcafé betreiben soll. Voraussetzung sei, dass es sich um einen anerkannten Träger der öffentlichen Jugendarbeit handele.

„Ich bin total zufrieden“, so Angela Mattner. „Alle Jugendlichen wirken sehr motiviert. Auch in der Mittagspause gab es viele zufriedene Gesichter.“

Eines der Modelle: offene Küchenecke, links in der Ecke, und vorn ein Tisch mit Sitzgelegenheiten. Quelle: Robert Tiesler

Die Jugendlichen haben sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Bereichen des Jugendcafés beschäftigt. Julian (12) zeigte auf das Modell mit dem Medienbereich. „Der Beamer hängt an der Decke, dort können wir uns verschiedene Medien angucken. Zum Beispiel Fernsehen oder Sport, oder wir können zocken.“ Sarai (12) berichtet, dass auch Computer und ein Drucker zur Ausstattung gehören sollten. „Dass man auch mal was ausdrucken kann, bei uns in der Klasse geht das oft nicht.“ Zoe (12) zeigt noch eine Sitz-Lounge mit einem Teppich, und LED-Lichtern.

„Ich finde es cool, dass wir so was machen dürfen, es macht richtig Spaß“, sagte Sarai. „Wir können kreativ sein.“. Julian ergänzt: „Und nachher geht man rein und sieht, was man da erreicht hat.“ Das sieht auch Venice (13) so: „Ich finde toll, dass hier so was gemacht wird.“ Es gebe bislang in Oranienburg kein vergleichbares Angebot. Einige der Jugendlichen erzählten, dass sie hin und wieder das Jugendcafé des Christlichen Jugendzentrums besuchen würden.

Venice hat gemeinsam mit Laeticia (13) und Charline (13) am Modell für einen Fitness- und Turnraum gebastelt. „Er ist im hinteren Bereich des Café“, erzählte Laeticia. Softball, ein Reck, ein Balken und einiges mehr sollte nach den Vorstellungen der Jugendlichen dort möglich sein. Sportaktivitäten seien nötig, „weil es uns Spaß macht“, so Laeticia.“Und weil es interessant ist, beim Turnen und beim Sport neue Dinge zu lernen.“

Die Veranstaltung ging am Mittwoch von 9.30 bis 14.30 Uhr, die Teilnehmenden hatten dafür nach Beantragung schulfrei. Das sorgte vorher für vereinzelte Kritik. „Es wäre am Nachmittag sicherlich auch gegangen“, sagte Jugendkoordinatorin Angela Mattner. Es handele sich um den Versuch, verschiedene Formate der Jugendbeteiligung auszuprobieren. „Wir wollen sehen: Wie erreichen wir die meisten?“

Von Robert Tiesler