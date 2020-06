Alarm beim Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel: In einer Oranienburger Kita zeigen innerhalb von 24 Stunden 27 Kinder sowie zwei Mitarbeiter Symptome, die auf das Coronavirus hindeuten. Amtsarzt Christian Schulze ordnete umgehend einen Reihentest an. Zudem teilte er vier Neuinfizierte in Oberhavel seit dem vergangenen Wochenende mit.