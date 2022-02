Mord an Bianca S. aus Oranienburg: Rechtsmedizinerin sagt vor Gericht aus

Oranienburg/Neuruppin

Der fünfte und somit wahrscheinlich vorletzte Verhandlungstag im Prozess um den Mord an Bianca S. aus Oranienburg beginnt am Freitag um 10 Uhr im Saal 2 des Landgerichts in Neuruppin. Wie schon am Mittwoch wird es vor allem um Gutachten gehen, die den gewaltsamen Tod der jungen Mutter aufklären sollen. So steht unter anderem das rechtsmedizinische Gutachten noch aus. Auch der Angeklagte Kurt L. wurde rechtsmedizinisch auf Spuren untersucht.

Ob diese Gutachten allerdings auch so gewichtig ausfallen werden wie die Aussage des renommierten Professors für forensische Psychiatrie, Hans-Ludwig Kröber, bleibt abzuwarten: Ihm gegenüber hatte sich Kurt L. in einem Gespräch in seiner Gefängniszelle in der JVA Wulkow im vergangenen Jahr nahezu offenbart. So gab er zu, mit Bianca im Bunker gewesen zu sein – allerdings will er sich dorthin geflüchtet haben, weil er nicht mit ihr reden wollte. An die entscheidenden Momente im Bunker will sich der Angeklagte nicht mehr erinnern können – eine Aussage, die der Professor für wenig glaubhaft hielt.

Von Stefanie Fechner